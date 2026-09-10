El FMI admite que monitorea el aumento de la morosidad de los hogares argentinos

El Fondo Monetario Internacional reconoció este jueves que está monitoreando el avance del endeudamiento de las familias en Argentina a pesar de la insistencia del Gobierno que lo plantea como un problema entre privados.

“Por supuesto, estamos monitoreando el reciente aumento de las tasas de morosidad de los hogares”, dijo la directora de Comunicaciones del FMI, Julie Kozack, durante una rueda de prensa en la sede del organismo, en Washington.. Sin embargo, señaló que no consideran que esto represente “un riesgo significativo para la estabilidad financiera” en Argentina.

“Básicamente, lo que vemos en Argentina es que la deuda de los hogares sigue siendo relativamente baja. Es aproximadamente el 8% del PBI en Argentina. Y eso es menor que en muchos otros países de América Latina”, dijo la funcionaria del organismo quien confirmó que la próxima misión del FMI llegará al país a partir del 21 de septiembre.

Kozack aseguró que para el Fondo “los bancos están bien capitalizados y tienen liquidez, y que los bancos tienen provisiones que cubren más del 85% de sus préstamos morosos”. Durante la primera conferencia de prensa tras el receso de verano del organismo, la funcionaria precisó que para la economía argentina la “prioridad clave” es “fortalecer aún más sus marcos de políticas y su resiliencia económica”.

Según un informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), el 92,3% de los hogares argentinos registra algún tipo de deuda, mientras que casi nueve de cada diez obligaciones relevadas se encuentran impagas o en situación de incumplimiento. En agosto de este año, el 28,4% de los hogares endeudados acumulaba más de tres deudas, frente al 23,5% registrado en marzo y al 12% de mayo de 2025. Además, uno de los datos más preocupantes está vinculado con la capacidad de pago: el 88,9% de las deudas relevadas se encuentra impaga o incumplida, mientras que el 41,3% ya ingresó en instancia judicial. Además, apenas el 11,1% de las obligaciones se mantiene en condición regular.

Otro relevamiento del Instituto Periferias indica que el 61,8% de quienes viven en esos barrios está endeudado, y el 59,8% tuvo que pedir dinero prestado o endeudarse específicamente para comprar alimentos.

Frente a este panorama, Kozack dijo: “también vemos que los bancos están bien capitalizados y tienen liquidez, y que los bancos tienen provisiones que cubren más del 85% de sus préstamos morosos”. Y agregó: “Así que profundizar esos mercados, ofrecer formas de canalizar el crédito y los ahorros de los argentinos en inversión y oportunidades para los argentinos va a ser muy importante de cara al futuro. Y hay un trabajo importante en marcha en ese sentido”.