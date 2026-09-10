El Indec informa la inflación de agosto y las consultoras prevén una desaceleración

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este jueves la inflación de agosto, un dato que el Gobierno de Javier Milei espera con atención y que, según las estimaciones privadas, podría marcar una desaceleración respecto de los meses anteriores.

Un anticipo favorable para el Ejecutivo llegó con el índice de precios de la ciudad de Buenos Aires, que en agosto registró una suba de 1,7%, frente al 2,9% de julio.

La medición porteña tiene características diferentes de la nacional, entre otras razones porque otorga una mayor ponderación a los servicios. Sin embargo, la fuerte desaceleración registrada en agosto aporta una referencia sobre la tendencia de los precios.

Las consultoras privadas relevadas por la Agencia Noticias Argentinas proyectan para el mes pasado una inflación de entre 1,4% y 1,9%.

La estimación más baja corresponde a la Fundación Libertad y Progreso, con 1,4%, seguida por EcoGo, con 1,5%. C&T y Orlando J. Ferreres proyectaron un 1,6%; Analytica, un 1,7%; Abeceb y LCG, un 1,8%; y Equilibra e Invecq, un 1,9%.

Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, del que participan cerca de 40 analistas, ubicó la inflación de agosto en un promedio de 1,7%.

El resultado será uno de los indicadores económicos centrales para el Gobierno, que busca consolidar el proceso de desaceleración de los precios, aunque el registro todavía se mantendría por encima del objetivo planteado por Milei de que la inflación mensual comience “con cero”.

El índice de agosto tendrá además un impacto directo sobre los ingresos de millones de personas, ya que determinará los aumentos de las jubilaciones y pensiones y la actualización de otras prestaciones sociales correspondientes a octubre.

Con información de la agencia NA