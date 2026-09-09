Legisladores de Tierra del Fuego presionan al Gobierno sobre el radar inglés instalado a 600 km de Malvinas

La Comisión Especial Investigadora de la Legislatura de Tierra del Fuego reclamó al Gobierno que responda los pedidos de informes que le cursó al Ministerio de Seguridad y a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) sobre el radar de vigilancia espacial que la empresa LeoLabs instaló a solo 600 kilómetros de las Islas Malvinas. En la reunión que el cuerpo mantuvo el martes en Ushuaia, la legisladora María Laura Colazo (Partido Verde) confirmó que ambos organismos nacionales todavía no dieron respuesta, pese a que su colaboración es clave para determinar si el radar, instalado desde 2022 en la estancia El Relincho, en Tolhuin, se encuentra hoy operativo.

Los pedidos de informes apuntan al corazón de la investigación: establecer si el aparato de LeoLabs conserva la “funcionalidad dual” civil-militar que motivó, en 2023, el pedido de cancelación de la autorización por parte del entonces ministro de Defensa Jorge Taiana, y si representa hoy algún riesgo para la seguridad nacional en una zona estratégica del Atlántico Sur. La falta de respuesta del Ministerio de Seguridad y de la CONAE —el organismo técnico con capacidad para auditar si el radar sigue transmitiendo o monitoreando basura espacial— deja a los legisladores sin la información oficial que necesitan para avanzar hacia las conclusiones de su informe final.

La presión ocurre en paralelo a la repentina “malvinización” del discurso de Javier Milei. Justamente este viernes el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, viajarán a Ushuaia para poner nuevamente en marcha la construcción de la Base Naval Integrada, en medio de la intención del Gobierno de presionar a Inglaterra por las Malvinas.

Próximos pasos de la comisión investigadora

La comisión investigadora este martes también resolvió tramitar una prórroga de su propio mandato, que vence este jueves 10 de septiembre y que, en principio, se extendería hasta el 15 de diciembre próximo. La legisladora Colazo explicó que la extensión es “indispensable” para que la Comisión “pueda continuar trabajando porque necesitamos seguir diligenciando prueba”, en referencia directa a los informes pendientes.

El otro dato relevante de la reunión es que, en los próximos días, la Comisión comenzará a tomar declaraciones testimoniales que Colazo calificó de “gran relevancia”. La primera citación será al propio Jorge Taiana, hoy diputado nacional, junto a Juan Martín Paleo, que fue jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas entre 2020 y enero de 2024. Sobre ambos, la legisladora fue explícita: “En su momento ellos intervinieron para poder frenar la autorización con la que contaba la instalación de este radar”. La citación cobra relieve porque el recurso de revisión que LeoLabs presentó contra esa misma cancelación —revelado por esta serie— sigue tramitando desde hace meses en la Jefatura de Gabinete de la Nación, sin resolución, como reveló elDiarioAR este martes.

El cuerpo parlamentario también prevé solicitar reuniones con el ex subsecretario de Telecomunicaciones de la Nación —cuya cartera otorgó en noviembre de 2022 el permiso precario de funcionamiento, tras la intervención del ENACOM— y con directores actuales de ese ente, para precisar qué participación tuvo cada uno en el proceso de autorización. Se trata de una línea de indagación que busca reconstruir la cadena de responsabilidades administrativas que permitió el funcionamiento del radar durante los últimos cuatro años.

Colazo remarcó el compromiso de dar un “cierre transparente” a la investigación, a partir de un informe final que será presentado “a toda la Cámara legislativa, pero sobre todo al pueblo de nuestra provincia, que merece conocer qué es lo que pasó con este radar”. La reunión se realizó en el salón de comisiones del edificio legislativo en Ushuaia, bajo la presidencia del legislador Pablo Villegas (Movimiento Popular Fueguino), junto a sus pares Matías Lapadula (Partido Grande), Gisela Dos Santos (Sur TDF), María Laura Colazo (Partido Verde), Natalia Graciania (La Libertad Avanza) y Federico Sciurano (Forja); de manera remota participaron Juan Carlos Pino (PJ) y Raúl Von Der Thusen (Somos Fuego). También estuvieron presentes integrantes del Centro de Veteranos de Ushuaia y de Río Grande.