Causa ANDIS: rechazaron el planteo de Spagnuolo y seguirá la pericia sobre los audios

El juez federal Ariel Lijo rechazó el pedido del exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo para frenar la pericia sobre los audios incorporados a la causa en la que se investigan presuntas coimas.

La defensa del exfuncionario había objetado el análisis de 58 archivos al sostener que no estaban incluidos originalmente en la investigación. Tras el rechazo del planteo, los peritos de Gendarmería Nacional deberán continuar con los estudios previstos para establecer, entre otras cuestiones, si las grabaciones atribuidas a Spagnuolo fueron editadas o adulteradas.

Los abogados del exdirector de la ANDIS anticiparon que apelarán la decisión.

En su resolución, el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 sostuvo que el planteo presentado por la defensa no se originó en ningún cambio posterior respecto del material que debía ser sometido a peritaje.

“La cuestión que ahora introduce la defensa no resulta novedosa ni responde a una modificación sobreviniente del objeto de la experticia”, afirmó Lijo.

El magistrado recordó que, cuando se dispuso la realización de los estudios, los audios fueron identificados expresamente como aquellos “aportados oportunamente a la fiscalía instructora por el periodista Mauro Federico”. Por ese motivo, descartó que se hubiera ampliado posteriormente el material sometido a análisis.

“No existió, por ende, una modificación posterior de su objeto ni una decisión sorpresiva”, señaló.

Lijo destacó además que la defensa de Spagnuolo no había objetado inicialmente esa determinación y que, por el contrario, participó “activamente” de las medidas destinadas a establecer la autenticidad y la integridad de las grabaciones.

Según detalló, los abogados reclamaron la realización de esos estudios, aceptaron la decisión que individualizó el material que debía ser examinado, designaron un perito de parte y propusieron puntos de pericia destinados a profundizar el análisis.

Para el juez, esa conducta resulta incompatible con el intento posterior de detener los estudios argumentando objeciones sobre los archivos incluidos.

“Luego de reclamar la realización de estudios destinados a determinar la autenticidad e integridad de los audios, consentir la decisión que individualizó expresamente el material sometido a examen, designar perito de parte y proponer puntos dirigidos a profundizar su análisis, no resulta compatible con una actuación procesal coherente pretender ahora paralizar la experticia”, sostuvo.

El magistrado agregó que el cuestionamiento sobre el material sometido a estudio “pudo —y debió— ser introducido oportunamente”.

Con la resolución, la pericia sobre los 58 archivos continuará de acuerdo con lo dispuesto originalmente, mientras la defensa de Spagnuolo prepara la apelación para intentar revertir el fallo.

Con información de la agencia NA