La ultraderecha alemana arrasa en Sajonia-Anhalt pero no logra hacerse con la mayoría absoluta

Arrolladora victoria de la ultraderecha de Alternativa por Alemania (AfD) en las elecciones regionales del estado de Sajonia-Anhalt de este domingo con un 43,8% de los votos. Este resultado, favorecido por las malas expectativas de la CDU, actual partido en el gobierno tanto de este estado oriental como a nivel federal, supone más del doble que el resultado obtenido por esta fuerza política en las elecciones regionales de 2021.

La CDU confirma su descalabro y pierde más de la mitad de sus votos. La caída le lleva hasta el 17,2% de apoyos, manteniéndose en segunda posición, y la izquierda (Die Linke) perdería la tercera posición en las urnas con un 8,6% del voto. Por delante se situarían en el parlamento estatal los socialdemócratas, que subirían al 9,3%, y los Verdes, que alcanzarían el 8,9%. El partido de Sarah Wagenknecht consigue el 5,3% del voto, tres décimas por encima del mínimo para entrar en el parlamento de Alta Sajonia.

AfD no consigue mayoría absoluta, se queda con 39 parlamentarios, a tres de los 42 diputados necesarios para gobernar. BSW entra con cinco diputados, y dejaría fuera a los liberales, que en 2021 obtuvieron un total de siete representantes. El resto de diputados se reparten de la siguiente manera: 15 para la CDU y ocho escaños para Die Linke, SPD y los Verdes, respectivamente.

Las reacciones no se hicieron esperar. El candidato de AfD Ulrich Siegmund declaró al poco de conocerse los primeros sondeos que este resultado es un mandato “claro” para que su partido gobierne –aunque no logró la mayoría absoluta–. Por ello, Siegmund dijo que está buscando apoyo en el resto de fuerzas políticas, aunque sin éxito. El ultraderechista afirmó que hicieron “historia” en el estado de Alta Sajonia y aseguró que con él “no verán ninguna concesión a nuestros valores para conseguir el poder”.

Por su lado, el gran perdedor de la noche, el ministro presidente y líder de la CDU en el estado, Sven Schulze, reconoció su derrota y felicitó a AfD por su victoria electoral. No detalló, eso sí, cuáles serán los próximos movimientos de su formación. Schulze dijo tras conocerse los primeros sondeos que las consecuencias de las políticas del gobierno federal de Friedrich Merz contribuyeron a su derrota.

Los resultados en Magdeburgo, la capital del estado, reflejan el resultado de las dos principales fuerzas políticas de la derecha en Alta Sajonia. Mientras, AfD, que gana un 17,5% de votos, se sitúa en el 32,6%, más que duplicando sus resultados de 2021, la CDU pierde una cantidad exactamente igual de apoyo y se queda en el 15,4% tras haber obtenido un 32,9% de apoyos hace cinco años. En este caso, los socialdemócratas recuperan la tercera posición, con una subida de 2,5 puntos hasta el 12,1%, mientras que Die Linke cae al 11% de apoyos.

Con el ingreso de BSW en el Parlamento regional, AfD se alejó de la mayoría absoluta de 42 escaños. Pero la CDU, La Izquierda, Los Verdes y el SPD tampoco cuentan con una mayoría absoluta, con lo que el partido de Sarah Wagenknecht se convierte en una especie de fuerza decisoria en el parlamento regional.

La línea que defiende este partido, que no apoya el cordón sanitario aplicado a AfD por el resto de partidos, fue reiterada este domingo por la copresidenta de BSW, Amira-Mohamed Ali, y consiste en elegir un gobierno de expertos y suprapartidista que administre con mayorías cambiantes y en diálogo con todos los partidos. Para BSW, también es una opción dejar que Siegmund gobierne en minoría y apoyar a AfD puntualmente.

También puede darse otra constelación: que Siegmund sea elegido primer ministro en una tercera votación en el Parlamento, en la que sólo necesitaría una mayoría simple y ello sería posible si no hay un acuerdo entre los otros partidos.

Ya desde las primeras horas la asistencia a los centros de votación era masiva por parte de los votantes de este estado de la antigua RDA. La participación en estos comicios alcanzó el 77,8%, superando con creces la de 1998, la mayor hasta el momento desde la reunificación, y cuando se alcanzó un 71,5%.

Los sondeos previos a la contienda electoral ya otorgaban a AfD el 40% en intención de voto en los comicios regionales de este domingo en este pequeño estado oriental que la ultraderecha aspira a convertir en un laboratorio para proyectar su poder al resto del país.