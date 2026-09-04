El foro bancado por “Gays por el Capitalismo” y el negocio de cobrar a morosos, el backstage del país de Milei

No todo es tan lineal como la mentalidad polarizada intenta simplificar, ni en la Argentina actual ni en el resto del mundo. En el foro internacional antiwoke y libertario titulado Vientos de Libertad que este martes y miércoles se celebró en el hotel Sheraton de Retiro, y que cerró Javier Milei, los principales auspiciantes fueron un inversor de Sillicon Valley, Travis May; Chris Rufer, el dueño de un gigante procesador de tomates en California, The Morning Star; la Fundación Reynolds, que depende de un fondo de inversión norteamericano; Gerry Ohrstrom, un inversor de Nueva York con negocios en microscopía; y el colectivo internacional Gays for Capitalism and Freedom (GCF, por el capitalismo y la libertad). En el evento estaba anunciada la presencia de Peter Thiel, pero desapareció del cartel después de que un grupo de manifestantes vestidos de Gandalf protestaran hace dos semanas frente a la mansión de Barrio Parque que el dueño de la empresa de datos Palantir y su esposo adquirieron para instalarse, al menos un tiempo, con sus tres hijos.

En el foro no aclararon si Thiel está detrás de GCF pero adjudicaron el faltazo a sus negocios, que van desde la persecución de inmigrantes con la policía norteamericana ICE hasta el genocidio de Israel en la Franja de Gaza. Thiel no se va a amedrentar por unos disfrazados ni por los ecologistas de Basta de Falsas Soluciones que fueron el pasado sábado a su casona para protestar contra el Súper Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI).

Igual, la iniciativa está ahora trabada: piden más cambios al Súper RIGI los senadores aliados del Gobierno como Carlos “Camau” Espínola, el medallista náutico que en política bornea tanto como el viento. Quieren que los proveedores nacionales puedan ganar las licitaciones de los centros de datos y demás inversiones aunque pidan hasta un 15% más de presupuesto. Fue un reclamo adicional después de que La Libertad Avanza aceptara que el 20% de compre local sea de bienes -no un global de manufacturas y servicios, como sí pasó con el RIGI, para perjuicio de la industria criolla- y que además concediera que los grandes proyectos se aseguren abastecimiento propio de energía, de modo tal de no afectar al resto de la sociedad. La preocupación por el suministro de agua, te la debo.

El foro organizado por la Fundación Libertad y Progreso, el Instituto Archbridge y el portal Reason también recibió el financiamiento de otros filántropos del libre mercado internacional: Linda y Bryant Edwards, Henry y Jean Haller, Dave Lindbergh y Suzana Marusic, Norine Rink, Mark y Johari Wels, Harry y Vondell White, Debbi Gibbs, Nancey Trevanian Tsai, Greg Hamer y Kerry Walsh. Además, lo patrocinaron empresas: el guatemalteco BI Bank; IRSA, la desarrolladora inmobiliaria de Eduardo Elsztain; Roberts Investment Group (RIG), de los antiguos dueños del Banco Roberts, vendido en los 90 al HSBC, que a su vez le vendió su negocio argentino al Galicia al comienzo del gobierno de Milei; el agrícola Ceibos Group, de Ciro Echesortu; la fabricante de cocinas, calefactores, termotanques y calefones Longvie, de la familia Zinzer; Hilton Global Investigations, consultora estadounidense; iFlow Integrated Logistics, de capital argentino; la chilena Energyasset; Colonia Express, la empresas de los Dupetit que une la capital argentina con Colonia del Sacramento; la proveedores de paneles solares Sustentator, de Daniel Nofal; OneClick, distribuidor local de Apple; el grupo IHSA Emergencias y el Instituto Argentino del Diagnóstico y el Tratamiento. Otro Benegas Lynch, el bodeguero Federico, y Luis Jáuregui aportaron a título personal. Todo sea por defender sus ideas sobre inversiones, impuestos o educación.

A diferencia del festejo del Día de la Industria, al que no asistió ningún ministro de Milei, a los Vientos de Cambio fueron el de Desregulación, Federico Sturzenegger, que se vanaglorió de miles de reformas; el de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, que abogó por más apertura comercial y defendió que se siga intercambiando con China, por más alineamiento que haya con EE.UU.; y el de Economía, Luis Caputo, que admitió lo que el presidente negó hace dos semanas, que la economía marche a dos velocidades. Es lo que le sucede a otros expositores del foro como Martín Brandi, presidente del grupo PCR, que crece con el petróleo y las energía renovables pero sufre por su industria cementera.

“Me agarra una ulcera cuando escucho a Milei, Toto y Sturze”, confesaba un empresario libertario que asistió al encuentro. “Las reformas que hizo Sturze no son importantes, la única importante es el equilibrio fiscal que lograron Milei y Toto, pero tampoco es creíble su sostenibilidad en el tiempo. Se evaporará si vuelve el populismo. Hoy estamos resignados a Milei porque enfrente está (Axel) Kicillof, porque no hay alternativa. Pero eso que dijo Milei en el foro de que crecimos 10% en los primeros dos años de su gobierno y que vamos a crecer 17% en los cuatro años es Wonderland. De 2023 a hoy creciste sólo 4%, muy poco. Y creciste eso sólo por minería, Vaca Muerta y porque en 2023 tuviste la seca del campo, pero el resto te da para abajo. Argentina debería crecer mucho más de lo que crece, pero está estancada y va a seguir así cuatro años más. El riesgo político está en lo económico, en que haya una corrida cambiaria. Falta mucha inversión: el RIGI es una cargada, y es lo menos liberal que puede haber porque el Estado eligió cuáles son los sectores ganadores”, lapida el mismo hombre de negocios desilusionado en el Sheraton.

Me agarra una ulcera cuando escucho a Milei, Toto y Sturze

El negocio con los morosos

Pero no sólo los sectores extractivos hacen buenos negocios. También los cobradores de morosos. Ante los préstamos impagos, problema tanto para las entidades financieras como para los endeudados, las primeras terminan vendiéndoles las carteras a empresas e individuos especializados en perseguir a los segundos hasta hacerlos abonar. En el balance de Naranja X, una de las firmas con más individuos morosos, un millón --sólo superada por los 1,1 millones de Mercado Libre-, figuran los nombres a los que le cedió parte de su cartera de créditos en situación irregular.

Comafi Fiduciario Financiero y la sociedad de bolsa Cohen son los más conocidos. Recupero de Activos también es grande en este nicho. También aparecen Bia, Creditia, Exi, Sociedad de Crédito, Axxia Lending, HR&C Recupero, TFIN, Latin American Trust, Rosario Administradora Sociedad Financiera, Compañía Fiduciaria Americana (CFA) y cobradores a título personal como Santiago Reyna Álvarez, Alfredo Pueyrredón, Raúl Vera Ocampo, Guillermo Clark, Alejandro Waldovino, María de los Ángeles Real, Lorena Mayor y Ezequiel Castro Nalu.

El diputado peronista Rodolfo Tailhade comentó en la red social X que una de estas cobradoras, Exi, tiene como dueño a Rubén Ward, el mismo que posee la empresa ATX, que en diciembre pasado había ganado una licitación del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para contratar un servicio de envío de 36 millones de mensajes SMS, 600 millones de correos electrónicos y 12 millones de llamada de voz en 2026. “¿Recuerdan este curro de Adorni para el envío masivo de mensajes ($3.650 millones para mandar no sabemos qué mensajes a no sabemos qué base de contactos)? Bueno, parece que la empresa que ganó la licitación está usando la base de datos que le dio el Estado para apretar a las familias endeudadas. Ya les conté que el dueño de ATX es también dueño de Exi Group, una financiera de esas que compran deudas para extorsionar. En enero ATX empezó a mandar los 650 millones de mails, SMS y llamadas de voz contratados por Adorni… y en febrero Exi Group compró $3.145 millones en deudas nominales de Naranja X (pagaron $134 millones). O sea, los mismos que te mandan mensajitos para contarte lo maravilloso que es el gobierno de Milei te mandan mensajitos para amenazarte por las deudas que no podés pagar por lo horrible que es el gobierno de Milei. Todo con la base de datos de vaya uno a saber qué organismo estatal”, denunció Tailhade.

Pero no sólo las personas están asfixiadas por deudas. También las empresas. Así lo expuso este miércoles el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, que por fin se decidió adoptar un discurso más duro con un gobierno que descalifica a su sector. “La combinación de tasas extraordinariamente altas y caída de actividad dejó a muchas pymes con deudas fiscales y financieras difíciles de regularizar”, advirtió Rappallini. También reclamó “un puente que permita llegar desde la economía distorsionada que estamos dejando atrás hasta la economía competitiva que queremos construir, preservando empresas, empleo y capacidades productivas durante la transición”. En la campaña presidencial de 2023, Milei decía que iba a haber un “industricidio” si él abría la economía sin antes bajarle los impuestos a las fábricas. Pero finalmente dejó a las plantas expuestas a la competencia china, a contramano del resto del mundo, pero prácticamente no les cambió la presión tributaria.

Más fuerte que Rappallini estuvo uno de los vicepresidentes de la UIA, Guillermo Moretti, pero no al acto del Día de la Industria en Laboratorios Elea, de Hugo Sigman, porque está recuperándose de una neumonía. “Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”, apuntó Moretti contra Caputo. “No conocen el país y no conocen lo que es la industria”, agregó después de que el ministro de Economía apuntara hace un mes de los “tarados que hablan de la industria”. El jefe del Palacio de Hacienda sólo envió al evento al secretario de Producción, Pablo Lavigne, y a la subsecretaria de Industria, Daniela Ramos, que ni se quedaron a almorzar y que fueron definidos como “la nada misma” por uno de los integrantes del comité ejecutivo de la UIA. “Rappallini levantó un poco el tono de las críticas, pero no hay escucha activa del otro lado”, continuó el industrial mordaz. Son funcionarios a los que les debe resultar inevitable enterarse de los cierres de fábricas y despidos que suceden a diario. En el relevamiento de noticias del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sólo en agosto se sumaron ajustes de personal de Granja Tres Arroyos, Mirgor, Peabody, Unilever y Will Der, la textil Santiago “Tati” Phelan, ex jugador de los Pumas.

Piensen la próxima vez que voten Santiago "Tati" Phelan, ex-Puma y empresario textil.

“Piensen la próxima vez que voten”, les pidió Phelan a los 120 obreros cuando cerró la fábrica. Muchos operarios industriales prefirieron en 2023 a Milei antes que a un peronismo que les aumentaba el sueldo pero un mes después de que la inflación saltara 12% cada 30 días. Quizás hoy lo analizan distinto. Como les sucede a los jóvenes que encuesta el antropólogo y sociólogo Pablo Semán, que hace tres años percibió como nadie el aluvión libertario.

“En aquel momento una parte de los jóvenes tenía una esperanza. Luego de un período de hipereconomización de la vida cotidiana, se dio un período de hacer las cuentas y estas empezaron a ser negativas. Hasta llegar al momento actual en el que muchos de los jóvenes y las jóvenes que estaban en una dinámica de empleo por cuenta propia tienen lo que llamo una gran desazón porque ya no hay marcha atrás. E inclusive sus padres pueden apoyar mucho menos que antes. El futuro es al mismo tiempo oscuro y de muy corto plazo”, dice Semán, que completa: “Muchos de los que habían votado a Milei te empiezan a reconocer como nunca que no lo votarían o que se sienten mal con lo que él está haciendo. Yo había escuchado el año pasado distintas formas de dejar de ser mileísta, pero de no dejar de votarlo, eran como distintos grados de estar prendidos con alfileres. Esos alfileres se aflojaron muchísimo. Se pasó de evaluaciones negativas sobre el Gobierno que uno tenía que sacar con fórceps a distancias explícitas en las que los pibes toman la iniciativa de comunicarlas”.

El que había prometido asistir a la ¿celebración? de la UIA pero faltó fue el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Tampoco los industriales lo tenía como un hombre de palabra. Mientras, refuerzan contactos con Kicillof, que armó su propio acto por el día fabril, y el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, que anduvo la semana pasada por Rosario. Igual, el gobernador bonaerense sólo ilusiona a ciertos empresarios pyme. Los grandes le desconfían, como quedó expuesto con el debut de Alejandro Gentile, director senior de relaciones institucionales del grupo Techint, como presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), la semana pasada, con un reclamo centrado contra Ingresos Brutos.

El presidenciable exministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner no sólo despierta desconfianza en ella, que prefiere soñar desde la prisión domiciliaria con su propia candidatura o con la de políticos ideológicamente en teoría menos afines como Sergio Massa, Gerardo Zamora o Sergio Uñac -estos últimos dos desconocidos para el gran público nacional-. También el establishment recela. ¿Buscará despejar las dudas de ese empresariado pero también de la clase media con un candidato a vicepresidente de centro, como hizo Lula en Brasil? ¿Un Horacio Rodríguez Larreta? Pero el exjefe de gobierno porteño y ahora legislador sueña con volver a aquel cargo. Claro que para eso deberá abrirse camino entre Jorge Macri, algún libertario que eventualmente rivalice, el peronismo que nunca gana pero tiene más votos que él y María Migliore, aquella que fue su ministra estrella encargada de la urbanización de barrios populares pero que se le ha abierto y quiere competirle con un nuevo partido que está juntando firmas para su inscripción, Renegeración.

AR