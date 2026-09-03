Se registraron fallas en la tarjeta SUBE que impiden cargar saldo en la app, ventanillas y máquinas de estaciones

El sistema de la tarjeta SUBE registró este jueves fallas técnicas que impiden cargar saldo a través de sus distintos canales, en medio de la indignación de miles de pasajeros que dependen del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Informaron desde la cuenta oficial de la SUBE en redes sociales que el sistema presenta “inconvenientes técnicos ajenos a SUBE” que generan intermitencias tanto en la compra como en la acreditación de saldo. La falla se notó en los múltiples canales: la aplicación móvil, las ventanillas de atención y los terminales ubicados en las estaciones, que quedaron limitados únicamente a la consulta de saldo.

Pasajeros añadieron que los problemas se registraban desde la mañana y que los validadores instalados a bordo de los colectivos tampoco procesaban los depósitos pendientes. Varios usuarios, además, indicaron que las primeras fallas habían comenzado el miércoles, según sus propios reportes en redes sociales.

El sistema está “en mantenimiento”

La magnitud de la interrupción quedó reflejada también en Downdetector, la plataforma de monitoreo de servicios en línea, donde los reportes de usuarios ubicaron al sitio web de la SUBE en estado de caída durante la jornada. La herramienta clasifica los incidentes según la cantidad de denuncias recibidas en relación con los niveles habituales, y la acumulación de quejas registrada superó el umbral que la plataforma considera evidencia sólida de un problema en curso.

Desde la cuenta oficial de Instagram de SUBE respondieron que el sistema “se encuentra en mantenimiento y puede presentar intermitencias”. Además, señalaron que “el inconveniente ya fue notificado y derivado al sector correspondiente” y que trabajan para resolverlo “a la brevedad”.

La interrupción del servicio de recarga se produce en un momento particularmente sensible para los usuarios: un día después de que entraran en vigencia nuevas actualizaciones tarifarias en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde el martes, los colectivos que operan íntegramente dentro de la Ciudad de Buenos Aires registran un incremento del 4,1%, con un boleto mínimo —para trayectos de hasta 3 kilómetros— de $887,87. Las líneas que circulan por la provincia de Buenos Aires aplicaron una suba del 4,3%, llevando el mínimo de $1.111,19 a $1.158,97.

El subte porteño también ajustó sus valores en un 4,1%, y el boleto general para los primeros 20 viajes del mes pasó de $1.684 a $1.753,04, con descuentos escalonados que se profundizan a medida que el pasajero acumula viajes en el mismo período mensual.

En cuanto a los trenes, las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur registraron desde el 1.° de septiembre el último tramo del ajuste del 14,29% autorizado por el Gobierno nacional. Con ese incremento, el boleto mínimo para usuarios con SUBE registrada pasó de $420 a $480.