Batallas de “farmear aura”: la historia del joven que faltó al trabajo y no quiere que le descuenten el día

La frase “farmear aura” se convirtió en una de las expresiones más utilizadas por los jóvenes argentinos en redes sociales. Lo que comenzó como una jerga propia del mundo gamer hoy trascendió internet y hasta llegó a las plazas, donde se organizan competencias para demostrar quién tiene más carisma y presencia. En las últimas horas, el término volvió a ser tendencia por una insólita historia que generó miles de comentarios.

El protagonista del caso es un joven que decidió faltar a su trabajo para participar de una “batalla de aura”, una competencia viral en la que los participantes buscan impresionar al público mediante poses, miradas, gestos y movimientos. Tras quedarse con el segundo puesto, contó que su empleador le avisó que le descontaría el día trabajado.

Lejos de aceptar la decisión, el muchacho defendió su elección y lanzó una frase que rápidamente recorrió las redes sociales: “Si me llega a hacer eso, les voy a hacer tremendo juicio”. La situación abrió un debate entre quienes consideraron que todo se trató de una broma y quienes cuestionaron que una tendencia de internet pudiera anteponerse a las responsabilidades laborales.

Más allá del episodio, miles de usuarios comenzaron a preguntarse qué significa exactamente “farmear aura”, una expresión que desde hace meses domina el lenguaje de TikTok, Twitch y otras plataformas.

¿Qué significa “farmear aura”?

En la cultura digital, el “aura” representa el carisma, la presencia, el estilo y la seguridad que proyecta una persona. No tiene un significado espiritual, sino que funciona como una especie de “puntaje imaginario” que los usuarios asignan a quienes protagonizan situaciones memorables o transmiten confianza y personalidad. Por el contrario, cuando alguien vive un momento vergonzoso o queda expuesto en público, suele decirse que “perdió aura”.

El verbo “farmear” proviene del universo de los videojuegos y hace referencia a la acción de acumular recursos o experiencia mediante tareas repetidas. Trasladado al lenguaje de internet, “farmear aura” significa realizar acciones para ganar prestigio, reconocimiento o admiración frente a los demás, ya sea con una actitud llamativa, un gesto icónico o una situación que se vuelve viral.

Con el crecimiento del fenómeno aparecieron las llamadas “batallas de aura”, encuentros en los que dos personas compiten utilizando poses, caminatas, expresiones faciales y movimientos inspirados en memes para demostrar quién transmite mayor presencia. Estas competencias comenzaron a expandirse por distintos países de Latinoamérica durante 2026 y reúnen a cientos de jóvenes en espacios públicos.

En ese contexto ocurrió el caso que por estos días se volvió viral. El joven explicó que decidió faltar a su empleo para participar de una de estas competencias, avisó a su jefe cuál era el motivo y, pese a conseguir el segundo lugar, terminó enfrentando la posibilidad de que le descuenten el día de trabajo. Su reacción y la amenaza de iniciar acciones legales terminaron convirtiéndolo, paradójicamente, en uno de los casos más comentados sobre el fenómeno de “farmear aura” en las redes sociales.

Con información de NA.