Piden declarar a Javier Milei “persona no grata” en París antes de su visita

Un grupo de políticos, intelectuales y artistas pidió este martes al Ayuntamiento de París que declare “persona no grata” al presidente Javier Milei, antes de la visita que el mandatario tiene previsto realizar a la capital francesa entre fines de septiembre y comienzos de octubre, en el marco de la denominada “Argentina Week”.

La iniciativa fue difundida a través de la plataforma Change.org y está dirigida al Consejo de París. El documento solicita que la ciudad adopte una posición crítica frente a la visita presidencial y reclama, además, que las autoridades parisinas rechacen “toda recepción oficial” y “toda distinción” para Milei.

“Pedimos al Consejo de París que declare al presidente argentino persona non grata en nuestra ciudad. Tras casi tres años de mandato, la política de austeridad radical de Javier Milei pesa gravemente sobre la sociedad argentina”, sostiene el texto.

Hacia las 15 de París, unas 150 personas habían adherido a la petición, que inicialmente fue impulsada por medio centenar de personalidades. Entre los primeros firmantes figuran los ediles parisinos Geneviève Garrigos y Rodrigo Arenas, quien además es diputado, junto con intelectuales y referentes vinculados con la Argentina y América Latina.

También aparecen entre los adherentes el actor argentino Nahuel Pérez Biscayart, la abogada Sophie Thonon, representante de familias de desaparecidos franceses durante la última dictadura argentina, y los cineastas Santiago Amigorena y Alberto Marquardt.

Críticas a la gestión de Milei

La petición cuestiona distintas políticas implementadas durante la gestión del Presidente argentino. Entre sus argumentos menciona el “desmantelamiento de los servicios públicos”, las “vulneraciones de los derechos de las mujeres” y la “represión policial”.

Los firmantes también acusan a Milei de “relativizar” los crímenes cometidos durante la última dictadura militar argentina.

El documento plantea, además, que París reafirme su “solidaridad con las luchas democráticas de la sociedad argentina” y adopte una posición institucional frente a la visita del mandatario.

Milei tiene previsto viajar a París el 29 de septiembre para participar de la “Semana Argentina”, una actividad que busca poner en agenda distintos aspectos de la relación entre ambos países. Durante su estadía, el Presidente argentino también tiene previsto intentar mantener un nuevo encuentro con su par francés, Emmanuel Macron.

La situación de la Casa Argentina

Uno de los puntos centrales del reclamo está relacionado con la Casa Argentina, una residencia ubicada en la Cité Internationale Universitaire de París que tiene casi un siglo de historia.

La institución quedó bajo cuestionamiento de las autoridades parisinas luego de la designación de Santiago Muzio como director, un abogado nombrado por el Gobierno argentino.

El Ayuntamiento de París ya había manifestado formalmente su preocupación por la situación de la residencia. El 30 de julio solicitó al canciller francés, Jean-Noël Barrot, que investigara su gestión.

En una carta dirigida al funcionario, las autoridades parisinas expresaron inquietud por las “decisiones de expulsión” de residentes, el retiro de una placa dedicada a los desaparecidos durante la dictadura argentina y la realización de reuniones en las que, según denunciaron, se estaban “difundiendo ideologías de extrema derecha”.

La Casa Argentina forma parte de la Cité Internationale Universitaire de París desde hace casi un siglo y entre sus residentes y huéspedes históricos se encuentra el escritor argentino Julio Cortázar.

La situación de la residencia se convirtió así en uno de los argumentos incorporados al pedido para declarar a Milei persona no grata, en un contexto de creciente cuestionamiento de algunos sectores políticos y culturales franceses a las políticas del Gobierno argentino.