Colapsó una escalera mecánica en la estación Sáenz del Belgrano Sur: hay 11 heridos

Al menos 11 personas resultaron heridas este lunes tras el colapso de una escalera mecánica en la estación Dr. Sáenz del tren Belgrano Sur, ubicada en el barrio porteño de Pompeya. Personal del SAME se trasladó hasta el lugar y asistió a seis de los damnificados en la escena. En tanto, otras cinco personas fueron derivadas a distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.

Tres de los heridos fueron trasladados al Hospital Piñero, uno al Hospital Penna y otro al Hospital Cecilia Grierson. Entre las personas derivadas hay tres mujeres y dos hombres, mientras que todavía no se conocieron datos sobre los otros seis afectados.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, explicó en declaraciones a TN que el incidente se produjo como consecuencia de un “desperfecto técnico” y señaló que la “caída” de la escalera mecánica fue “importante”.

Investigan las causas

Desde Trenes Argentinos informaron que las causas del desperfecto “son materia de investigación” y precisaron que el último mantenimiento preventivo de las escaleras mecánicas de la estación Dr. Sáenz se realizó el 13 de agosto.

La empresa estatal indicó además que la zona donde se encuentran las escaleras mecánicas y el andén 1 permanecen momentáneamente inhabilitados mientras se llevan adelante las tareas correspondientes.

Como parte de la investigación, se analizarán las cámaras de seguridad instaladas en la estación para determinar cómo ocurrió el colapso.

Pese al incidente, desde Trenes Argentinos señalaron que el servicio del tren Belgrano Sur funciona con normalidad, de acuerdo con el diagrama habitual.

Con información de la agencia NA