Lionel Messi: “Me retiro de la Selección”

“Me retiro de la Selección”. Con esas palabras Lionel Messi anunció este lunes que dejará de jugar para la Argentina. Comunicó la decisión vía redes sociales, con una nota que escribió de puño y letra el 21 de julio, dos días después de la final del mundial. “Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, concluyó el ahora excapitán.

Messi deja la Selección tras 20 años en los que fue campeón del mundo (Qatar 2022) y dos veces subcampeón (Brasil 2014 y EE.UU., México y Canadá 2026). Además fue bicampeón de América, ganó la Finalísima y fue oro olímpico en Beijing 2008 con la selección sub-23. “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, escribió el astro.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, agregó el 10.

Messi agradeció en su texto a la hinchada argentina, a su familia y a “cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes” con los que le tocó compartir su paso por la AFA. “Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”, apuntó.

Messi debutó en la Selección argentina el 16 de agosto de 2005, en un amistoso ante Hungría, y cerró su carrera con la Albiceleste el 19 de julio de 2026, en la final del Mundial que Argentina perdió 1-0 ante España. En esas dos décadas jugó 207 partidos, convirtió 125 goles y repartió 68 asistencias, consolidándose como el máximo goleador histórico del seleccionado.

Además de la carta que escribió de puño y letra, también publicó un emotivo video con imágenes de lo que fue su trayectoria por la Selección. Allí se lo ve de chiquito, cuando admite que su sueño “es jugar en la Selección”. Luego se suceden cada uno de los momentos de Messi con la celeste y blanca, incluidas imágenes con Maradona, hasta el día de la final del mundial pasado. El video termina con la postal de millones de personas en el Obelisco.

La carta completa

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.