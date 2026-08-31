El oficialismo negocia con los aliados en el Senado para destrabar su agenda legislativa con foco en las PASO y el BCRA

La Libertad Avanza apuesta esta semana a avanzar con proyectos reclamados por radicales y bloques provinciales, como parte de una estrategia para garantizar acuerdos que le permitan llevar al recinto sus principales reformas en septiembre.

El régimen para medianas inversiones, el mercado de carbono y los biocombustibles son los temas que quieren tratar la oposición dialoguista, mientras que el Gobierno quiere sancionar los proyectos de reforma del Banco Central, Inocencia Fiscal II y la reforma electoral.

Por ese motivo, el oficialismo buscará esta semana aceitar su vínculo con los bloques dialoguistas del Senado mediante el avance de una serie de proyectos que responden a demandas de radicales y representantes provinciales, en una estrategia destinada a construir acuerdos antes de intentar aprobar su propia agenda legislativa.

La bancada de La Libertad Avanza, que conduce Patricia Bullrich, apunta así a conceder espacio a iniciativas vinculadas con las economías regionales y los sectores productivos de distintas provincias, con la expectativa de que ese gesto facilite luego el tratamiento de las reformas que el Gobierno considera prioritarias.

La estrategia oficialista tiene un objetivo político concreto: construir los acuerdos necesarios para que el Senado pueda avanzar con las reformas que el Gobierno pretende llevar al recinto durante septiembre.

El escenario obliga al oficialismo a negociar con una oposición que no actúa como un bloque homogéneo y que, en distintas iniciativas, condiciona su respaldo a cambios que contemplen intereses productivos y fiscales de las provincias.

Un gesto hacia la UCR y los bloques provinciales

En ese marco, uno de los proyectos que concentra la atención es el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes, presentado por Vischi, que busca generar beneficios fiscales para medianas empresas que realicen inversiones productivas superiores a los US$12 millones durante los primeros dos años.

La iniciativa funciona como un complemento del esquema de incentivos para grandes inversiones que impulsa el Gobierno y comenzó a cosechar respaldo transversal durante su tratamiento en comisión.

El proyecto volverá a ser analizado este miércoles en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economías Regionales y Legislación General. Fuentes parlamentarias no descartan que pueda obtener dictamen, incluso con acompañamiento de legisladores del peronismo.

La señal hacia el radicalismo y los sectores provinciales es parte de la negociación más amplia que lleva adelante LLA para evitar que sus proyectos centrales queden trabados por falta de acuerdos.

El régimen establece beneficios como la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales del IVA. A su vez, excluye de los beneficios a las inversiones financieras, de portfolio y a los bienes de cambio.

El mercado de carbono suma otro capítulo

La agenda también contempla el tratamiento del Mercado Voluntario de Carbono, un proyecto que involucra a distintos bloques dialoguistas y que puede adquirir especial relevancia para las provincias del norte.

El debate volverá a las comisiones de Legislación General, Ambiente y Desarrollo Sustentable y Presupuesto y Hacienda. Las iniciativas buscan establecer un marco regulatorio para el desarrollo de proyectos vinculados con la reducción de emisiones y la generación de créditos de carbono.

Entre los incentivos contemplados aparecen beneficios fiscales para los ingresos derivados de la primera venta de créditos de carbono, amortización acelerada para determinadas inversiones tecnológicas y estabilidad fiscal para los proyectos registrados.

El tema, sin embargo, también genera discusión fuera del Congreso. Organizaciones ambientales reclamaron recientemente que el Senado incorpore mayor participación de especialistas, comunidades y organizaciones en el debate y advirtieron sobre las implicancias ambientales, sociales y federales que podría tener la regulación.

Biocombustibles: el otro punto de negociación

La reforma del régimen de biocombustibles es otro de los temas que puede servir como terreno de negociación entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.

Existen distintas iniciativas presentadas por senadores de provincias productoras y por Bullrich, con diferencias sobre los porcentajes de corte obligatorio de biodiésel y bioetanol y sobre el esquema de participación de los distintos actores del mercado.

Entre los autores de los proyectos figuran Beatriz Ávila, José María Carambia, Natalia Gadano, Alejandra Vigo, Carlos Espínola, Flavia Royón, Carlos Arce, Sonia Rojas Decut, Jorge Capitanich y Bullrich. La discusión viene desarrollándose desde hace varias semanas y el objetivo es alcanzar un texto unificado que permita avanzar hacia un dictamen.

La negociación que mira a septiembre

Con este paquete de iniciativas, el oficialismo intenta mostrar que la negociación parlamentaria también puede traducirse en resultados concretos para los bloques aliados.

En ese escenario, la actividad de las comisiones durante esta semana será una primera prueba para medir hasta dónde puede llegar el acuerdo entre La Libertad Avanza, la UCR y los bloques provinciales antes de la discusión de los proyectos centrales del Gobierno.

Con información de Noticias Argentinas.