Vuelve el frío polar al AMBA: qué días habrá mínimas de 3° y cómo estará el tiempo en la semana

El invierno todavía dará una última batalla en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): según los pronósticos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante los próximos días volverá a sentirse con fuerza el frío, con jornadas de temperaturas bajas que marcarán el cierre de la temporada invernal.

La buena noticia, para quienes ya esperan la llegada de la primavera es que no se pronostican lluvias durante la semana. En cambio, predominarán las condiciones estables y habrá una importante presencia del sol, aunque las mañanas serán muy frías.

Cuándo será el día más frío en el AMBA

De acuerdo con el pronóstico del SMN, el sábado que viene, 5 de septiembre, será el día más frío de la semana, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

En distintos sectores del conurbano bonaerense se esperan temperaturas mínimas de entre 3 y 4 grados, por lo que la sensación térmica podría ser todavía más baja en las zonas suburbanas.

El frío se hará sentir especialmente al comenzar el día, aunque con el correr de las horas las temperaturas comenzarán a recuperarse.

Semana sin lluvias y con mucho sol

Más allá del regreso de las bajas temperaturas, el panorama meteorológico será favorable para el AMBA. No se esperan lluvias durante la semana, mientras que el cielo tendrá importantes períodos de sol.

Las tardes serán considerablemente más agradables que las mañanas, con temperaturas máximas que rondarán los 20 grados en varios días.

El contraste térmico será uno de los principales protagonistas: mañanas frías, con registros cercanos a los 3 o 4 grados en el conurbano, y tardes templadas que permitirán recuperar varios grados.

El frío se despide antes de la primavera

El ingreso de esta nueva masa de aire frío llega en los últimos días del invierno y será uno de los últimos grandes pulsos de bajas temperaturas antes del cambio de estación.

Por ahora, el escenario que plantean los pronósticos oficiales muestra una semana estable, seca y con buena presencia del sol, aunque con un marcado descenso térmico durante las primeras horas del día.

La atención estará puesta especialmente en el próximo sábado, cuando se esperan las temperaturas más bajas de toda la semana en la región.

Con este panorama, el invierno parece dispuesto a despedirse del AMBA con frío polar, aunque las tardes soleadas y las máximas cercanas a los 20 grados anticipan que la primavera ya comienza a hacerse sentir.

NB con información de NA.