Cerimedo pasará seis meses en Chonchocoro, una cárcel de máxima seguridad: “Me arruinaron la vida”

Un juez cautelar de La Paz determinó este sábado la detención preventiva de Fernando Cerimedo durante seis meses en Chonchocoro, la cárcel de máxima seguridad de Bolivia, por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. La audiencia se extendió durante más de cuatro horas.

Cerimedo participó de manera virtual desde el penal de Palmasola, en Santa Cruz, donde ya cumple detención preventiva por el ataque armado contra su expareja, Nadia Beller. Con esta resolución, enfrenta cuatro procesos en Bolivia: tentativa de feminicidio, violencia familiar, enriquecimiento ilícito y narcotráfico.

Durante la audiencia tomó la palabra el vicepresidente Edmand Lara, quien pidió que la detención de Cerimedo se cumpliera en Chonchocoro. Su intervención fue uno de los principales puntos de la exposición del acusado, que dedicó buena parte de su declaración a responderle.

“Todo el mundo decía que yo era el que gobernaba este país”

Cerimedo negó haber tenido influencia en las decisiones del presidente Rodrigo Paz y cuestionó las afirmaciones de Lara sobre el supuesto poder que habría ejercido dentro del Gobierno.

“Lo que está diciendo el mitómano vicepresidente, que yo tenía un gran poder, un alto poder, una alta influencia. Si yo hubiese tenido una alta influencia, señor juez, le garantizo que muchas de las cosas que pasaron en Bolivia no hubiesen ocurrido”, afirmó.

Sostuvo que el Ministerio Público construyó la acusación sobre esa versión. “Todo el mundo decía que yo era el que gobernaba este país. ¿Cómo puedo gobernar si pasé un montón de tiempo fuera? El presidente Paz ha hecho todo lo que podía hacer para que este país funcione. Yo no tengo nada que ver. He tratado de darle mi consejo como amigo muchísimas veces, como él mismo lo ha dicho, a modo colaborativo”.

Cerimedo admitió haber dado consejos y recordó su trayectoria en campañas de Javier Milei, Rodrigo Paz y Jair Bolsonaro, pero negó haber tomado decisiones dentro del Ejecutivo.

“No he influido en decisiones, no he tomado decisiones, no he contratado a personal, no he despedido a personal, no he despedido a ministros, no he dado órdenes a ministros. No puede mentir de esa manera el vicepresidente”, sostuvo.

También atribuyó la presencia de Lara en la audiencia a un motivo personal. “Parece a modo de amedrentar o a modo de querer influir sobre decisiones, por una cuestión personal que él tiene conmigo, porque él cree que su fracaso en la gestión tiene que ver con decisiones mías, las cuales yo no tomé”.

Cerimedo se refirió además a una tarjeta con su nombre y el cargo de asesor presidencial que circuló en el expediente. Dijo que se trataba de un borrador que nunca se imprimió. “No existe el cargo de asesor principal, no es un ítem que exista en el Estado, entonces estaba mal”, explicó. Aseguró que solamente la guardó.

“Me arruinaron la vida”

Cerimedo quebró en llanto al menos tres veces durante la audiencia, siempre cuando habló de su familia. “Mi familia está desprotegida ahora. Yo no me voy a fugar, señor juez. Yo quiero terminar este proceso porque me arruinaron la vida”, dijo.

Insistió en que se sometió voluntariamente a la Justicia y negó haber intentado escapar del país. “Yo estoy en un penal, estoy encerrado, señor juez, por algo que no ocurrió. Yo no me quise escapar, como dice el Ministerio Público. Nunca me compré un vuelo para irme, siempre me sometí a la justicia en todos los casos, yo le di la clave de mi teléfono celular a la Policía porque no tengo nada que ocultar”.

En el mismo tramo negó las cuatro acusaciones que enfrenta. “No soy yo un asesino, como dijo el mitómano del vicepresidente, que ya me está juzgando a modo de condicionar a los jueces. No soy un corrupto, he invertido en Bolivia. No soy un narcotraficante, he denunciado el narcotráfico con resultados positivos. Y no soy un violento, señor juez”.

Cerimedo dijo que busca que las acusaciones se aclaren y recuperar su reputación, aunque no espera disculpas de las partes involucradas. “No voy a esperar que el Ministerio Público pida perdón, que Nadia Beller me pida perdón. No estoy esperando eso, pero quiero recuperar mi reputación. Porque, si no, ahí sí voy a tener problemas laborales”.