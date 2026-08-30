EE.UU. deporta a Milo Yiannopoulos, el ultra británico defensor de las redadas masivas de Trump,

El influencer británico de ultraderecha Milo Yiannopoulos, defensor de las campañas de deportación masiva y exsimpatizante del presidente estadounidense, Donald Trump, fue deportado a Reino Unido, según informó a la cadena CNN un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dos días después de que fuera detenido por las autoridades migratorias en Nueva Orleans.

Yiannopoulos, que se hizo popular hace una década cuando comenzó a escribir para la web estadounidense ultraconservadora Breitbart News, fue detenido en un aeropuerto de dicha ciudad por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y puesto bajo arresto en unas instalaciones en Alexandria, en el sureño estado de Luisiana.

El activista británico se encontraba en Nueva Orleans aparentemente para asistir al concierto de Ye, el rapero antes conocido como Kanye West, en esa ciudad. Yiannopoulos, de 41 años, trabajaba actualmente como portavoz del rapero.

El arresto con fines de deportación en Nueva Orleans del influencer lo reportaron los medios TMZ y Telegraph, que apuntó que “el estatus de su visa ha despertado la atención después de que cayó en desgracia ante altos funcionarios por sus crecientes declaraciones hostiles” hacia la Administración de Trump.

Tras escribir para Breitbart entre 2014 y 2017, el británico fue asesor de la excongresista republicana por el estado de Georgia Marjorie Taylor Greene o del supremacista blanco Nick Fuentes, además de haber trabajado también en la breve campaña para las presidenciales de 2024 del rapero Ye.

Tras labrarse una carrera salpicada de polémicos comentarios, en 2025 Yiannopoulos mostró su apoyo en las redes sociales a Trump y su agenda migratoria al pedir “total inmunidad para los agentes de ICE mientras están en funciones”, además de insistir en que el Gobierno debía deportar “a millones y millones de personas”. Sin embargo, este año Yiannopoulos acusó a Trump de corrupción y de estar influenciado por Israel, y lo criticó también por su manejo de los archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein.

En este contexto, el hombre empezó a recibir críticas de personas cercanas al presidente, como la 'influencer' de ultraderecha Laura Loomer, quien celebró este viernes la noticia al afirmar que ella lo reportó al ICE y al FBI el año pasado por pedir que la asesinaran y por “apoyar a Hamás y el Ayatolá” de Irán. “El extranjero indocumentado Milo Yiannopoulos ha sido detenido por ICE. Fui la primera persona en informar sobre el hecho de que Milo estaba ilegalmente en los EE.UU., donde incitó a la violencia contra el presidente Trump”, publicó en X.