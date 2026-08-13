Matías Pourrain, el futbolista argentino detenido por ICE en Florida: su abogada denunció las condiciones en las que está

El futbolista argentino Matías Pourrain continúa detenido en Florida bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un caso que su defensa describe como “arbitrario, desproporcionado y peligroso” en el actual clima migratorio de Estados Unidos. Tras pasar sus primeras 72 horas en un centro de detención de ICE en Miramar, fue trasladado al Krome Processing Center, donde permanece a la espera de una audiencia y de la definición de una posible fianza.

El operativo en el aeropuerto: un control interno que terminó en arresto

Pourrain, de 34 años, fue detenido el 6 de agosto en el aeropuerto de Fort Lauderdale cuando se disponía a abordar un vuelo doméstico hacia Los Ángeles. Agentes de ICE vestidos de civil lo apartaron del grupo para un control migratorio que, según le dijeron, “no duraría más de diez minutos”. Desde ese momento quedó incomunicado y bajo custodia federal.

La detención se inscribe en un nuevo esquema de controles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que habilita operativos migratorios incluso en vuelos internos, sin cruce de fronteras. La abogada del jugador, Regina de Moraes, sostiene que el procedimiento refleja “la ampliación del poder de ICE para detener a cualquier persona cuya documentación no esté 100% en regla, aunque haya ingresado legalmente y esté en proceso administrativo”.

Las primeras 72 horas: aislamiento, falta de información y un trámite que se volvió contra él

De Moraes detalló que Pourrain pasó las primeras 72 horas en el ICE Field Office de Miramar, un centro de detención donde —según la abogada— “no recibió información clara sobre su situación, no pudo comunicarse con su familia y fue tratado como un infractor penal, pese a no tener antecedentes”.

“Fue tratado muy mal, en una celda 5x10, con otros 68 hombres, tuvo que dormir sentado y la comida fue como de animales”, relató.

La letrada explicó que el futbolista ingresó a Estados Unidos en 2019 con visa de turista y luego inició un proceso de residencia que “quedó en un limbo burocrático”. “Matías no está indocumentado: está en un trámite que el propio Estado nunca resolvió. Y ahora lo castigan por eso”, afirmó.

Traslado a Krome: un centro denunciado por sus condiciones y con cupos saturados

Luego de las 72 horas iniciales, ICE dispuso su traslado al Krome Processing Center, una instalación de máxima seguridad para migrantes ubicada en las afueras de Miami. Organizaciones de derechos humanos denunciaron condiciones de hacinamiento, falta de atención médica y episodios de violencia en ese centro.

De Moraes confirmó que Pourrain se encuentra “estable, pero preocupado”, y que comparte pabellón con detenidos de distintos países que enfrentan procesos de deportación acelerada. “Krome no es un lugar para alguien sin antecedentes, con trabajo y con un trámite migratorio abierto. Es un centro pensado para casos de riesgo, no para un futbolista profesional que estaba viajando dentro del país”, señaló.

La fianza: un monto incierto y la necesidad de un garante

La defensa busca ahora obtener una fianza, que podría ubicarse entre 3.000 y 5.000 dólares, aunque el monto final depende del juez y de la evaluación de riesgo migratorio. Para acceder a la liberación, Pourrain necesita un garante que sea ciudadano estadounidense o residente permanente.

La abogada advirtió que, si la fianza es denegada, el caso podría avanzar hacia una deportación, algo que considera “injustificado y desproporcionado”.

Reacción del entorno: apoyo del club, preocupación de la familia y pedidos diplomáticos

El club donde juega, Miami United FC, y su anterior equipo, el Lyon FC, ambos de ligas menores— expresaron su apoyo y pidieron una resolución rápida.

Miami United FC es un club de fútbol estadounidense fundado en 2012 con sede en el área de Miami, Florida. Actualmente compite en la United Premier Soccer League (UPSL) y juega sus partidos de local en el Ted Hendricks Stadium, ubicado en Hialeah. No debe ser confundido con el Inter Miami CF de la MLS ni con el Miami FC de la USL Championship.

En tanto, la familia inició una campaña pública y solicitó la intervención de autoridades argentinas en Miami y Washington.

“Matías no estaba intentando entrar ni salir del país. Estaba viajando de una ciudad a otra para trabajar. Lo que le pasó puede pasarle a cualquier migrante en Estados Unidos hoy”, dijo su entorno.

Qué se espera ahora

La audiencia de Pourrain podría definirse en los próximos días. Su defensa insiste en que el caso es un ejemplo del endurecimiento migratorio impulsado por el gobierno federal, que busca aumentar detenciones y acelerar deportaciones.

Mientras tanto, el futbolista permanece en Krome, en un contexto donde los controles internos se volvieron más agresivos y donde los errores administrativos pueden terminar en una celda.

Con información de agencias.