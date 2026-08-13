Quién es Adriana Baravalle, la especialista en Inteligencia Artificial que asumió al frente de Innovación y Tecnología

El Gobierno oficializó este jueves, mediante el Decreto 730/2026 publicado en el Boletín Oficial, la designación de Adriana Baravalle como secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete, en reemplazo de Darío Leandro Geuna. La nueva funcionaria llega al cargo con un perfil marcadamente técnico, orientado a la inteligencia artificial, y reportará bajo la estructura de la vicejefatura de Gabinete que conduce Ignacio Devitt.

Baravalle es analista de sistemas por la Universidad Nacional de Defensa (UNDEF), magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral y doctoranda en Ingeniería en la misma casa de estudios, donde trabaja desde hace más de dos décadas. Hasta su nombramiento, dirigía el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Facultad de Ingeniería de Austral y era profesora de Seguridad Informática, Inteligencia Artificial Generativa y Visión por Computadora. Previamente había estado al frente del Laboratorio de Tecnologías Emergentes de la universidad.

En el plano de la producción académica, Baravalle figura como coautora, junto a la investigadora Gabriela Robiolo, del estudio “The World State of Artificial Intelligence based on the Analysis of Research Papers and Patents”, presentado en la Universidad de Manchester, que analiza el estado global de la IA a partir de métricas de patentes y publicaciones científicas relevadas en la plataforma Lens.org. Es además fundadora y directora académica de synapsIA, una red regional de especialistas en inteligencia artificial dedicada a formación, investigación y cooperación en distintos países de América Latina, y lidera líneas de investigación sobre criptografía poscuántica e infraestructuras críticas.

El comunicado oficial con el que el Gobierno presentó su designación la describió como una profesional que “articula los mundos de la academia, la tecnología aplicada y la política internacional” y la calificó como “doctora en IA”. Ese doctorado no aparece mencionado en el perfil oficial que la propia Universidad Austral mantiene publicado sobre Baravalle, donde se la presenta únicamente como doctoranda en Ingeniería, magíster y analista de sistemas, sin referencia al título de la universidad estadounidense.

Baravalle fue acercada a Diego Santilli por el CEO de Globant, Martín Migoya, en momentos en que el jefe de Gabinete buscaba reemplazo para Geuna, cuya salida del organismo a fines de julio había sido definida en términos de una “distancia irreconciliable” con Santilli. El comunicado oficial agradeció los “servicios prestados” por el funcionario saliente. Con este movimiento, Santilli consolida el control político de la Secretaría de Innovación, un área que el Gobierno busca posicionar como eje de una agenda de transformación tecnológica y de articulación entre el sector público, el sector privado y el ecosistema científico-académico, en un contexto de creciente centralidad de la inteligencia artificial en la discusión de políticas públicas a nivel global.