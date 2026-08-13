Día Internacional del Zurdo: ¿por qué se celebra el 13 de agosto?

Cada 13 de agosto se celebra el Día Internacional del Zurdo, una fecha que busca reconocer a las personas que utilizan principalmente la mano izquierda y generar conciencia sobre las dificultades que pueden encontrar en una sociedad diseñada, en gran medida, para quienes utilizan la mano derecha.

La jornada fue impulsada en 1976 por Dean R. Campbell, fundador de la organización Lefthanders International, con el objetivo de visibilizar las necesidades de las personas zurdas y cuestionar los prejuicios que históricamente estuvieron asociados con esta condición. La elección del 13 de agosto tampoco fue casual: se trataba de una manera de desafiar las supersticiones vinculadas tradicionalmente con el número 13 y con la mano izquierda.

Una minoría que representa a millones de personas

Ser zurdo significa tener una preferencia natural por utilizar la mano izquierda para determinadas actividades, especialmente aquellas que requieren precisión, como escribir, dibujar o manipular objetos.

Aunque no existe un porcentaje único aceptado para toda la población mundial, diferentes estimaciones sitúan a las personas zurdas en torno al 10% de la población. Esto significa que aproximadamente una de cada diez personas utiliza preferentemente la mano izquierda.

La proporción convierte a los zurdos en una minoría significativa, pero durante buena parte de la historia esa característica fue considerada algo que debía corregirse.

Cuando ser zurdo era visto como un problema

Durante generaciones, muchos niños zurdos fueron obligados a aprender a escribir y realizar determinadas actividades con la mano derecha. En algunos contextos educativos y familiares se consideraba que utilizar la mano izquierda era una conducta incorrecta o que debía ser modificada.

Estas prácticas estuvieron relacionadas con antiguas creencias culturales y religiosas que asociaban la izquierda con conceptos negativos. Con el tiempo, esas ideas fueron perdiendo fuerza y la zurdera comenzó a ser entendida como una característica de la lateralidad humana y no como un defecto.

El Día Internacional del Zurdo nació precisamente con la intención de cuestionar esos prejuicios y recordar que las personas zurdas no necesitan ser “corregidas” para adaptarse a la mayoría.

Un mundo diseñado para diestros

Uno de los principales objetivos de la efeméride es llamar la atención sobre situaciones cotidianas que pueden resultar incómodas para una persona zurda.

Desde pupitres escolares hasta tijeras, abrelatas, instrumentos musicales, herramientas, escritorios y determinados elementos deportivos, muchos objetos fueron diseñados pensando en usuarios diestros.

Un ejemplo sencillo aparece en las aulas: las sillas con pupitre incorporado suelen tener la superficie de escritura ubicada de manera que resulta más cómoda para una persona diestra. Para un zurdo, esa misma disposición puede resultar menos práctica.

También puede ocurrir al utilizar tijeras convencionales, escribir en cuadernos con espiral o manipular determinadas herramientas. Por eso, con el tiempo aumentó la oferta de productos específicamente diseñados para personas zurdas.

¿Ser zurdo tiene alguna ventaja?

A lo largo de los años surgieron numerosos mitos sobre las personas zurdas. Algunos aseguran que son más inteligentes, más creativas o que tienen mayores capacidades artísticas, mientras que otros sostuvieron históricamente que tenían más dificultades de aprendizaje o determinados problemas de salud.

Sin embargo, ser zurdo no implica por sí mismo ser más inteligente, creativo o talentoso. Tampoco existe evidencia suficiente para afirmar que todas las personas zurdas compartan determinadas características de personalidad.

La lateralidad es una característica compleja y puede manifestarse de diferentes maneras. Una persona puede utilizar la mano izquierda para escribir pero preferir la derecha para otras actividades, mientras que otras presentan una dominancia más marcada.

Los zurdos también se destacan en el deporte

La preferencia por la mano izquierda puede tener particularidades en algunas disciplinas deportivas.

En deportes de oposición, como el boxeo, el tenis, el fútbol, el béisbol o la esgrima, enfrentarse a un rival zurdo puede resultar menos habitual para un deportista diestro. Esto ocurre porque la mayoría de los competidores son diestros y, por lo tanto, tienen más experiencia enfrentando ese tipo de movimientos.

Argentina cuenta además con numerosos deportistas reconocidos que son zurdos o que se destacan por su dominio de la pierna izquierda, entre ellos Diego Maradona, Guillermo Vilas, Emanuel Ginóbili y Ángel Di María.

Una fecha para derribar prejuicios

Más allá de las curiosidades, el Día Internacional del Zurdo tiene un objetivo concreto: promover una sociedad más inclusiva y recordar que no todas las personas interactúan con los objetos y espacios de la misma manera.

La evolución de los productos destinados a zurdos y una mayor conciencia en las escuelas y lugares de trabajo permitieron reducir muchas de las dificultades que existían décadas atrás. Sin embargo, todavía hay situaciones en las que la falta de adaptación puede generar inconvenientes.

La efeméride también funciona como una oportunidad para dejar atrás expresiones y creencias que históricamente asociaron la mano izquierda con algo negativo.

¿Por qué se celebra el 13 de agosto?

El 13 de agosto fue elegido por Dean Campbell en 1976 para establecer una jornada internacional dedicada a las personas zurdas. La fecha buscaba, entre otras cosas, desafiar la tradicional asociación del número 13 con la mala suerte y reivindicar aquello que durante siglos había sido considerado diferente.

Posteriormente, durante la década de 1990, el Left-Handers Club, con sede en Londres, contribuyó a darle mayor difusión internacional a la celebración y a mantener vigente el reclamo por una mayor adaptación de los productos y espacios cotidianos.

Cada 13 de agosto, el Día Internacional del Zurdo invita a pensar en algo tan cotidiano como la manera en que utilizamos nuestras manos y en cómo los objetos que nos rodean fueron diseñados teniendo en cuenta a una mayoría.

Para quienes son zurdos, muchas de esas pequeñas dificultades forman parte de la vida cotidiana. Para el resto, la fecha representa una oportunidad para reconocer que diseñar espacios, herramientas y productos para diferentes necesidades también es una forma de inclusión.

Más que celebrar una rareza, el Día Internacional del Zurdo propone derribar prejuicios, reconocer la diversidad y recordar que ser diferente de la mayoría no significa estar equivocado.

NB