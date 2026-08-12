Inocencia Fiscal II: LLA consiguió dictamen y aceptó excluir a los funcionarios del régimen

La Libertad Avanza consiguió este miércoles dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados para el proyecto de Inocencia Fiscal II, luego de aceptar una modificación para impedir que los funcionarios de los tres poderes del Estado puedan adherir al Régimen Simplificado de Ganancias.

El oficialismo reunió 44 firmas en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, por lo que el proyecto quedó habilitado para ser debatido en el recinto durante la sesión prevista para el 26 de agosto.

La modificación vinculada con los funcionarios fue incorporada durante las negociaciones que el Gobierno mantuvo con los distintos bloques para garantizar el avance de la iniciativa. De esta manera, quienes desempeñen cargos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial quedarán excluidos de los beneficios previstos por el nuevo régimen.

El dictamen contó con el acompañamiento de los principales bloques aliados del oficialismo, entre ellos el PRO, la UCR y distintos espacios provinciales, que le permitirían al Gobierno contar con los votos necesarios para avanzar con el proyecto en la Cámara baja.

La iniciativa de Inocencia Fiscal II forma parte de la agenda económica impulsada por la administración de Javier Milei y busca modificar el esquema vigente de cumplimiento de las obligaciones tributarias, con cambios destinados a simplificar el régimen y reducir los mecanismos de fiscalización sobre determinados contribuyentes.

El avance parlamentario se produjo después de una serie de negociaciones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas, que plantearon modificaciones al texto original. Entre ellas, cobró especial relevancia la exclusión de los funcionarios públicos del régimen simplificado, para evitar que quienes ejercen cargos en el Estado puedan beneficiarse de las mismas condiciones que el resto de los contribuyentes.

Con el dictamen de mayoría obtenido este miércoles, el Gobierno logró dar un paso clave para llevar el proyecto al recinto. Ahora deberá reunir allí el respaldo necesario para convertir la iniciativa en ley.

Con información de la agencia NA