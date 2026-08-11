Bullrich se desmarcó del comisario armado en la marcha frente al Congreso: “No tengo ningún comisario amigo”

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se desmarcó públicamente de las acusaciones de la oposición que la vinculaban con el comisario Gustavo Antonio Gauna, jefe de la Dirección de Organizaciones Criminales de la Policía Federal Argentina.

El efectivo quedó envuelto en la polémica tras ser fotografiado portando un arma de fuego, sin uniforme ni identificación visible, durante los incidentes registrados frente al Congreso mientras la Cámara Alta debatía la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Frente a la difusión de imágenes del pasado en las que aparecía junto al jefe policial, la legisladora desestimó categóricamente cualquier trato de preferencia o amistad, aunque reconoció haber compartido espacios públicos con él en el marco de sus funciones institucionales previas.

Al ser consultada sobre la actuación de las fuerzas de seguridad durante las protestas, Bullrich llamó a analizar el contexto en el que se desencadenaron los hechos y señaló que es necesario evaluar qué sucedió para que la policía reaccionara de esa manera.

En relación con su vínculo con el comisario, la senadora fue contundente al aseverar que no tiene “ningún comisario amigo” y que Gauna es simplemente un integrante de la fuerza con el que ha coincidido en actos políticos.

Asimismo, justificó no recordar su nombre de forma personal dada la gran cantidad de efectivos que conforman la Policía Federal, remarcando finalmente su rol actual como legisladora para deslindar cualquier responsabilidad directa en el diseño y las órdenes del operativo.

Con información de la agencia NA