Cristina 2027: un sector del peronismo bonaerense vuelve a impulsar su candidatura

El reclamo que Cristina Fernández de Kirchner hizo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por la causa vialidad sirvió de impulso para que el espacio Peronismo por la Provincia de Buenos Aires –liderado entre otros por Víctor Santa María y Gisela Marziotta – vuelva a respaldar la candidatura de la expresidenta para el 2027.

Fue durante el tercer plenario seccional que se realizó este fin de semana en la sede local del SUTERH.en Miramar y al que asistieron más de 100 dirigentes y militantes de la de la Quinta Sección Electoral. El encuentro se produjo en medio del distanciamiento del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con el kirchnerismo.

Según señalaron desde el sector, la decisión de Fernández de Kirchner de llevar la condena de la causa Vialidad ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas “reordenó de un día para el otro la agenda de todo el peronismo bonaerense” y aumento aún más el distanciamiento con el kicillofismo. Eso ocurre, agregaron “mientras el massismo y los sectores más identificados con Cristina elevaban el tono de una disputa que ya tiene candidatos propios en distritos clave del conurbano”.

En el encuentro Marziotta aseguró: “Cristina es nuestra conductora, y para recuperar ese equilibrio queremos que sea nuestra candidata en 2027”. La dirigente sostuvo que el desafío del peronismo es lograr que “el pueblo argentino se vuelva a identificar con ser clase trabajadora” y remarcó que “la militancia tiene la responsabilidad de recuperar el equilibrio institucional que hoy está comprometido a partir de la detención domiciliaria y la inhabilitación perpetua que pesan sobre la expresidenta”.

Por su parte, el secretario general del SUTERH, Víctor Santa María, convocó a la militancia peronista de la provincia a “trabajar para construir la Argentina que queremos, la provincia que soñamos, con los trabajadores y las trabajadoras como columna vertebral”, y a luchar por “más justicia social, más soberanía política y más independencia económica”.

Para este sector, la condena de la expresidenta implica una proscripción y “un intento de destruir una identidad política y un proyecto de país”. Y sostienen que “no hay democracia plena mientras el poder judicial y el poder económico busquen disciplinar a quienes representan a las mayorías populares” ya que la sentencia que la condenó a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua “vulneró sus derechos políticos y constituyó una forma de proscripción”.

El encuentro de Miramar es el tercer plenario seccional del espacio, que además de la Quinta Sección sumó representación de Mar del Plata, Villa Gesell, Necochea, Pinamar, Tandil, la Ciudad de Buenos Aires y hasta Corrientes, en un momento en que el propio Kicillof acelera su propio armado territorial fuera de la provincia para consolidar su proyección nacional. “Mientras las encuestas siguen midiendo mes a mes la imagen del gobernador frente a la de Cristina Kirchner, el espacio que responde a la exmandataria elige mostrar volumen militante y expansión geográfica como respuesta a la interna que ya tiene nombres propios en las listas bonaerenses de 2027, señalaron desde Peronismo por la Provincia de Buenos Aires.

También participaron dirigentes y referentes de la Quinta Sección Electoral: Darío Duretti, Cristian Milano, Walter González, Emiliano Ojea, Carlos Capasso y Daniel Couceiro, miembros de la Mesa Política de Peronismo por la Provincia de Buenos Aires; Jorge Meneses, vicepresidente tercero del Partido Justicialista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Cynthia Salama y Marcelo D’Ambrosio, integrantes de la mesa política de Peronismo por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Amadeo Lucero, Mario Fernández, Estela Atún, Rafael Iácono, Juan Carlos Sosa y Estela Peralta, secretarios generales del SUTERYH de Miramar, Mar del Plata, Villa Gesell, Necochea, Pinamar y Región Centro Tandil, respectivamente; Mariela Barbosa, secretaria general de SUTERH Corrientes; y Martín Stefanelli, secretario general de ASURA.

Darío Duretti, en tanto, subrayó el crecimiento del espacio en el interior bonaerense: “Peronismo por la Provincia de Buenos Aires viene recorriendo y generando estos espacios de discusión política en las distintas secciones electorales con el objetivo de fortalecer el armado del peronismo provincial y volver a construir un proyecto de mayorías”.