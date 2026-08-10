El Gobierno calificó de “político” el paro universitario y ratificó la paritaria del 1° de septiembre

El Gobierno nacional salió este lunes al cruce del paro universitario convocado para este miércoles 12 de agosto y calificó la medida de fuerza como una protesta de “carácter político”. A través del Ministerio de Capital Humano, además, ratificó la convocatoria a la mesa paritaria con los gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales para el próximo 1° de septiembre.

La respuesta oficial llegó luego de que distintas organizaciones sindicales confirmaran una jornada de paro nacional por 24 horas, sin concurrencia a los lugares de trabajo, en reclamo de una recomposición salarial y del cumplimiento de distintos puntos de la Ley de Financiamiento Universitario.

En un comunicado difundido este lunes, la cartera que conduce Sandra Pettovello sostuvo que la reunión paritaria fue acordada “conforme al cronograma oportunamente establecido” y buscó rechazar los cuestionamientos de los gremios por la falta de una discusión salarial.

“Desde el Ministerio de Capital Humano se ratifica la convocatoria a la mesa paritaria con los gremios universitarios, docentes y no docentes para el 1° de septiembre”, señaló el Gobierno.

A su vez, desde la cartera educativa defendieron el accionar de la Subsecretaría de Políticas Universitarias y aseguraron que el organismo actuó “en todo momento en estricto cumplimiento de la normativa vigente y en los términos dispuestos por la Justicia”.

Con ese argumento, el Ejecutivo cuestionó la medida de fuerza que se llevará adelante este miércoles y sostuvo que no responde a una situación de incumplimiento por parte del Estado.

“El paro anunciado constituye una medida de carácter político y no responde a un reclamo genuino, toda vez que no existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional”, afirmó el Ministerio de Capital Humano en el comunicado.

El reclamo de los gremios universitarios

La medida de fuerza fue confirmada la semana pasada por distintas organizaciones sindicales y se realizará durante 24 horas. Docentes y no docentes reclaman una recomposición de sus salarios y sostienen que existe una pérdida acumulada que, según sus estimaciones, alcanza el 28,5% hasta junio.

El reclamo también incluye la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y la transferencia de recursos contemplados en esa normativa.

Entre los planteos de los sindicatos figura además el envío de fondos destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales. Las organizaciones cuestionan particularmente la falta de transferencia de un incremento del 20% previsto para ese concepto.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) resolvió adherir al paro de este miércoles, mientras que Conadu Histórica anunció una nueva jornada de protesta de mayor extensión. Según anticipó esa organización, realizará un paro nacional desde el martes 18 hasta el sábado 22 de agosto.

Los gremios también reclaman el envío de una partida extraordinaria de $50.000 millones destinada a los hospitales universitarios y la implementación de distintos componentes previstos en la Ley de Financiamiento Universitario que, según sostienen, permanecen sin ejecución.

En paralelo, las organizaciones sindicales analizan la posibilidad de convocar a una nueva Marcha Federal Universitaria. La eventual movilización buscaría reunir nuevamente a docentes, trabajadores no docentes, estudiantes, investigadores y representantes de distintos sectores vinculados con el sistema científico y educativo.

De esta manera, el paro de este miércoles se inscribe en un conflicto que excede la discusión salarial y que tiene como uno de sus ejes centrales la aplicación de la normativa de financiamiento universitario.

Con información de la agencia NA