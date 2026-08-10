La Justicia le exige a Adorni que dé explicaciones sobre su patrimonio

La Justicia envió un requerimiento al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni por la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal Gerardo Pollicita le pidió al ex funcionario de Javier Milei que dé explicaciones sobre su patrimonio mediante una serie de preguntas. Tiene un plazo de 15 días para responder el pedido, que podría ser la antesala de un llamado a indagatoria.

La medida del fiscal llega tras la feria judicial de invierno y luego de que Pollicita recibiera un informe técnico elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) sobre la evolución económica de Adorni y su mujer, Bettina Angeletti.

La DAFI marcó en su escrito que había “inconsistencias” en la información presentada por Adorni para justificar su patrimonio, tras haber analizado el periodo comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y la actualidad.

Adorni es investigado por sus sustuosos gastos que se conocieron a partir del escandaloso viaje presidencial a Nueva York en que llevó a su mujer. El funcionario había adquirido una vivienda en un country y cambiado de departamento en la Ciudad de Buenos Aires sin declararlo públicamente. Además también viajó al Caribe con su familia y a Punta del Este en un jet privado, pese a que era incompatible con su sueldo como funcionario público.

El caso obligó a Adorni a dar un paso al costado, aunque Milei sigue sosteniendo que es “inocente” y “honesto”, según declaró el mandatario la semana pasada. Adorni ingresó al blanqueo de la flamante ley de Inocencia Fiscal y llegó a decir que hizo su patrimonio gracias a ganancias con bitcoins, pese a que esa información tampoco la presentó ante la Justicia.

MC