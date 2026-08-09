Primal Scream relanza sus tres discos clásicos: “Fuimos premonitorios al anticipar el resurgimiento del fascismo”

El grupo de Bobbie Gillespie, Primal Scream, publicó este viernes 7 de agosto una nueva edición de su clásico disco Vanishing Point (1997) remasterizada y ampliada. El formato es un doble elepé de color. Será el primero de lo que ha llamado The Bunker Trilogy, y que se completa con XTRMNTR (2000), que se publicará el 4 de septiembre, y Evil Heat (2002), el 30 de octubre.

“Los álbumes que conforman The Bunker Trilogy representaban la antítesis absoluta de todo lo que estaba ocurriendo en la música británica de los años noventa”, ha explicado Bobbie Gillespie en unas declaraciones distribuidas este viernes por su sello discográfico, Sony Music. “Estábamos haciendo música pop y rock experimental, agresiva y sin concesiones, con letras sobre la desorientación psíquica, la adicción, la alienación, la depresión, el cuestionamiento de nuestra propia existencia y la documentación del lado más oscuro y sórdido de la cultura juvenil británica”.

Nunca fuimos Britpop. Queríamos quemar la bandera, no agitarla Bobbie Gillespie — Cantante de Primal Scream

El Britpop abrazó, y en cierta manera representó, el Gobierno laborista de Tony Blair (1997 - 2007) en el Reino Unido. Pero los escoceses Primal Scream no quisieron formar parte de eso. “Desconfiábamos del Nuevo Laborismo y de sus políticas neoliberales, que considerábamos un caballo de Troya, y fuimos premonitorios al anticipar el resurgimiento del fascismo, el militarismo y el imperialismo que marcaría el siglo XXI. Nunca fuimos Britpop. Queríamos quemar la bandera, no agitarla”, prosigue Gillespie.

“Mientras el resto de la escena musical y cultural británica se enamoraba de sí misma, convencida de su propia genialidad y sumergida en una orgía permanente de narcisismo y cocaína, nosotros ya habíamos vivido nuestra etapa de pensamiento utópico al comienzo de la década y entonces nos sentíamos profundamente decepcionados tanto con nosotros mismos como con el mundo”, explica.

Es de ese “estado de reflexión” del que surgen estos tres grandes álbumes que se reeditan ahora y que fueron grabados en el estudio londinense del grupo, llamado The Bunker. “Estamos discretamente eufóricos de que estos álbumes hayan sido remasterizados y vuelvan a publicarse junto con las correspondientes caras B de la época. Nos entusiasma que vuelvan a estar disponibles porque se trata de una obra de la que nos sentimos enormemente orgullosos”. Cada disco, remasterizado por Matt Colton en Metropolis Studios —bajo la supervisión de Bobby Gillespie y Andrew Innes— e incluye nuevas mezclas del productor Brendan Lynch, material inédito, caras B y nuevas notas interiores.