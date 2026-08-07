Feria de Editores 2026: una selección de libros para buscar entre novelas, ensayo y grandes rescates

Además de ofrecer una enorme oferta de actividades gratuitas, uno de los atractivos de la Feria de Editores (FED), el encuentro porteño que reúne lectores, escritores, editores y libros, es que los sellos independientes que participan ponen a la venta en sus puestos buena parte de sus catálogos. En muchos casos llegan a ofrecer títulos lanzados especialmente para la feria y, en otros, ponen a disposición sus pequeños y grandes clásicos.

Con el sector editorial en alerta por el nuevo intento del gobierno nacional para derogar la Ley 25.542 (también conocida como la Ley de Protección a la Actividad Librera), quienes recorran la FED podrán encontrarse con una oferta variada de publicaciones.

Como se advierte en este espacio antes de cada edición, a continuación se presenta una selección de títulos arbitraria que vale la pena tener en cuenta si alguien necesita una guía antes de recorrer los stands dispuestos en el Complejo Art Media, de Corrientes 6271, en el barrio porteño de Chacarita.

Libros finalistas

Quienes estén buscando novelas, entre las publicaciones recientes y más interesantes de la narrativa local se encuentra Bali, de Federico Jeanmaire, lanzada a comienzos de este año por el sello Entropía, que tendrán su propio stand en el encuentro literario. La protagonista es una maestra jubilada y viuda que escribe correos electrónicos que tienen como destinatario a su hermano, un hombre que se fue a vivir a otro país y pareciera ignorarla, incluso cuando ella le cuenta que acaba de morir la madre de ambos después de años de vivir con Alzheimer.

Es a partir de la escritura de estos mensajes que la mujer comienza a reconstruir su vida antes y después de esa pérdida, los días en los que tuvo que cuidar a su madre y seguirla en los vaivenes de esa enfermedad con los recursos que encontró a mano, el duelo que atraviesa y las infinitas posibilidades que se abren a partir de esa ausencia. Con escenas muy graciosas y muy crudas a la vez, Jeanmaire teje un encantador relato sobre el cuidado que, siguiendo los recovecos de la enfermedad, oscila entre lo luminoso y la insoslayable penumbra (más sobre el libro, en esta entrevista con su autor).

También en el género de la novela, este año estarán disponibles en la Feria varios de los recientemente anunciados como finalistas del Premio Fundación Medifé-Filba que distingue a publicaciones destacadas de autores y autoras de Argentina.

Lectores y lectoras podrán encontrar títulos como López López, de Tomás Downey (Fiordo), Hija biográfica, de Romina Paula (Entropía), Kurepa, de Martín Sancia Kawamichi (La Crujía), Historia natural, de Marina Yuszczuk (Blatt & Ríos) y Cicuta para los oídos, de Sebastián Hacher (Eterna Cadencia Editora). Más sobre cada uno de estos libros, en este enlace.

Además, entre los lanzamientos recientes, en la feria habrá ejemplares de La música de las esferas, la reciente novela de la escritora argentina Yamila Bêgné que acaba de publicar Omnívora Editora. En el libro, Jazmín, la protagonista, es un corazón dañado, una joven atravesada por un crujido particular: los ecos de una historia de amor que terminó hace un tiempo y que la siguen aturdiendo. Hasta que la noche más larga del año, la del solsticio de invierno, decide sacudir un poco esa rumia y salir a recorrer una Buenos Aires helada, por momentos estruendosa, por momentos taciturna.

La ciudad se convierte en ruido blanco, en eso que suena de fondo para anular lo que pesa, para escuchar mejor. La acompañan dos palabras que, como un mantra, no deja de repetir (Eris, Disnomia, los nombres de un planeta y un satélite que ella siente que son de su propiedad, de su esfera). Y un puñado de canciones que también percibe como propias. Es que, entre las pocas pertenencias que Jazmín lleva encima, están el teléfono, los auriculares y una banda sonora de la que tironea como si fuera una suerte de I Ching.

Los inclasificables

Inclasificable, con relatos magnéticos aunque su autor desconfíe de los géneros literarios o se dedique siempre a tironear de ellos, entre las novedades más o menos recientes en la FED se podrá conseguir La realidad absoluta (Eterna Cadencia Editora), de Luis Sagasti. En este libro, el autor de Bellas artes, Maelstrom y Leyden Ltd., entre muchísimos otros, pone en funcionamiento su encantador modo de encontrar nexos insospechados y a la vez fascinantes en escenarios muy diversos. Tramados a partir de la figura de la esquirla –en La realidad absoluta se suceden tiempos, texturas, leyendas, escenarios, mientras persisten la inquietud alrededor de la infancia, las heridas que dejó de la última dictadura militar en Argentina, la memoria, la pérdida, el desquicio– en los textos se cruzan la pintura del francés Antoine Watteau, las fotos de Eduardo Longoni que exhiben una represión policial a las Madres de Plaza de Mayo, los proyectos desmesurados de Aby Warburg, la teoría sobre la timidez de los árboles, el cine de Werner Herzog, las novias en viaje de Pippa Bacca o las andanzas de un escritor fantasma. Más sobre la publicación, en esta entrevista con su autor.

También inclasificable y luminoso, entre los puestos estará Todos, alguna vez, por decisión o por accidente, de Diego Materyn (lo publicó editorial Cúmulus Limbus, estará disponible en el stand del sello Gog & Magog). Un libro que es, sobre todo, un tono: el de alguien que, sin hacer de eso un atisbo épico ni muy rutilante, se dispone a pasar todo un feriado en el balcón de su departamento. Desde ese rincón en apariencia tranquilo, el narrador recuerda, elucubra, deja escapar palabras entre la mirada pícara y el lirismo discreto.

Un rescate que vale la pena buscar, quienes se interesen por la fotografía, la memoria y los hallazgos fortuitos. En el stand de Blatt & Ríos estará disponible la edición definitiva de Las fotos, de Inés Ulanovsky, una publicación repleta de encuentros azarosos (más sobre el libro, en este enlace). De la misma autora, aunque en el sello Paripé Books, quienes den vueltas por la FED se podrán encontrar con su último libro. Se llama Palabras que ya no existen, una suerte de oda fascinante al siglo XX. Una vez más, Ulanovsky combina en las páginas de la publicación fotografías que encontró con textos breves.

También en el stand de Paripé Books, y también repleto de escenas del siglo XX, estará disponible uno de los rescates más notables del año: Pájaro azul. Cartas desde el exilio, de Mercedes Sosa, una publicación que recopila cartas que la cantante le envió entre los años ‘70 y ‘90 a un amigo. Una versión íntima, chispeante, aguda, errante, enérgica, reflexiva y poética de una de las mayores artistas populares de este país.

Con mucha intimidad y con la mirada puesta también en lo errante, otra publicación destacada que estará a la venta en la FED es Poesía y errancia, de Alicia Genovese. Publicado por Entropía, el libro propone un diálogo luminoso que se mueve entre el ensayo sobre la poesía y el diario de escritura. Una conversación que, como describe la escritora Gloria Peirano en la contratapa de la publicación, ubica a los dos terrenos “en tanto espejos de un mismo tránsito: la confianza en el desplazamiento y en el abandono de lo desconocido”. Más sobre este libro, en esta entrevista con su autora.

La poesía también está presente en el lúcido ensayo Montevideo 1938. El verano interminable, de Gabriela Borrelli Azara, disponible en la Feria en el stand del sello La Libre. Se trata de un libro que reconstruye un encuentro que tuvo lugar en Uruguay en 1938 y que reunió a las poetas Gabriela Mistral, Alfonsina Storni y Juana de Ibarbourou.

Por entonces consideradas “Tres glorias de América”, las escritoras brindaron tres conferencias y aquella cumbre estival se convirtió en una suerte de mito para la poesía latinoamericana de comienzos del siglo XX.

Borrelli Azara hace un trabajo de búsqueda intensa en archivos pero también de escucha: ahí donde alguna voz parece escaparse, trata de poner el oído –y la lectura– para ofrecer un ensayo plagado de texturas luminosas.

“A la poesía como acontecimiento no se la busca en forma directa sino que se camina constante e insistentemente hacia ella, siempre buscándola, sin precisiones sobre dónde encontrarla”, dice la autora en las páginas de este libro.

Más ensayos recientes

En este rubro cada vez más prolífico, entre las publicaciones más lúcidas de los últimos tiempos se encuentra el ensayo Esta es tu pena, de Renata Prati. Lo ofrecerá en su stand el sello Siglo XXI Editores y forma parte de una colección que dirige Laura Fernández Cordero (se llama Presente y Futura y comenzó este año con Las pasiones alegres del feminismo de Nayla Luz Vacarezza). Además de hacer un recorrido histórico fascinante desde los años en los que se hablaba de “melancolía” hasta nuestra actualidad donde el foco parece estar puesto en términos como “ansiedad” o “depresión” que sirven como guiño para que los demás supuestamente decodifiquen rápido de qué se está hablando, Prati se propone tironear de todas esas etiquetas alrededor del dolor. O mejor, ver de qué están hechas, cómo fue que se llegó a ellas, sobre quiénes se suelen desplegar con mayor frecuencia, qué equívocos o qué alivios producen, qué hacen con el malestar además de nombrarlo.

Este año, en conmemoración de los 40 años de su muerte, en la FED habrá varios libros dedicados a la figura de Jorge Luis Borges y a la lectura de su obra. Uno de ellos es Lo que entiendo por Borges, de Martín Kohan, disponible en el stand de la editorial Godot.

“Martín Kohan logra que Borges le firme un ejemplar de El Aleph. No sabe todavía que ese gesto —mínimo, secreto, casi cómico— será también el punto de partida de una historia mayor. Borges no fue solo un escritor, fue una invención colectiva. Kohan se interna en el territorio donde la literatura se vuelve mito y el mito, política. Rastrea los gestos, las frases y las supersticiones que convirtieron a Borges en prócer nacional, en santo laico, en espejo de los argentinos. Entre manuscritos venerados, firmas apócrifas y versos falsos, Lo que entiendo por Borges indaga sobre cómo se construye un culto literario y qué dice de nosotros esa devoción. Más que un libro sobre Borges, es un libro sobre la Argentina que necesitó inventarlo”, se lee en la contratapa de la publicación.

Por su parte, el politólogo Nicolás Freibrun publicó recientemente a través de Siglo XXI Editores el ensayo Borges y la política, otro libro disponible por primera vez en la FED. Con la intención de unir dos zonas que el autor conoce muy bien –Freibrun es un gran lector de los textos borgeanos y, por su formación académica, de la teoría política– Borges y la política se presenta como un mapa estimulante de lectura del autor de Ficciones armado a partir de cuatro ejes que estructuran los capítulos: orden, individuo, historia y simulacro. En ese recorrido, que no elude las contradicciones del escritor, las zonas menos transitadas, los textos más conocidos y también los gestos menos recordados, Freibrun logra correrse de los lugares comunes alrededor de una figura tan celebrada como discutida para tirar, con elegancia y lectura, de nuevos hilos posibles que ayudan a abordar una obra infinita. Más sobre el libro, en esta entrevista con el autor.

AL

La Feria de Editores 2026 tendrá lugar los días jueves 6, viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de agosto, de 14 a 21, en el Complejo Art Media (Corrientes 6271, CABA). La entrada es libre y gratuita.