Feria de Editores 2026: cuatro días de libros, sellos independientes, charlas y un sector “en alerta”

Con el sector editorial en alerta por un nuevo intento del gobierno de Javier Milei para derogar la Ley 25.542 (también conocida como la Ley de Protección a la Actividad), desde este jueves y hasta el domingo 9 de agosto tendrá lugar en Buenos Aires una nueva edición de la Feria de Editores (FED), el encuentro anual que reúne a lectores, escritores y editoriales pequeñas y medianas de la región.

En las últimas semanas, buena parte de las editoriales que este año participarán de la FED vendiendo sus libros se viene manifestando en contra del nuevo planteo del gobierno libertario que quiere modificar la normativa vigente a través del Congreso Nacional por iniciativa, una vez más, del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. En el mismo sentido, durante la presentación ante la prensa que hicieron semanas atrás, los organizadores del encuentro literario volvieron a señalar que se unen “al repudio de todas las editoriales y librerías independientes, así como también las cadenas de librerías de Argentina ante el lamentable intento de derogación de la Ley 25.542”.

“Esta ley es ejemplo en todo Latinoamérica y se inspiró en los principales mercados editoriales del mundo: Francia, Alemania y España. Luego fue emulada por Portugal, Italia, Austria, Japón, Países Bajos y varios países más. Como comunidad, instamos a reflexionar sobre la importancia de preservar y fortalecer nuestro ecosistema literario. Juntos, editoriales, librerías y lectores podemos debatir mejoras a la ley, cambios, pero no se puede derogar unilateralmente una ley que se gestó en el debate y con información de calidad sobre el funcionamiento del ecosistema del libro”, agregaron en un comunicado.

Pese a ese intento gubernamental y a la preocupación por la baja generalizada de la venta de libros, la FED prevé celebrar sus quince años de vida con un encuentro que se convirtió, con los años, en una de las cumbres más importantes de la edición independiente de la región.

A lo largo de cuatro días, este año la Feria volverá a tener una programación gratuita con novedades y algunos de sus clásicos en el complejo C Art Media del barrio porteño de Chacarita.

“Como en los últimos años, participarán más de 330 editoriales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y España con sus novedades de narrativa, ensayo, poesía, música, cine, libros ilustrados y libros álbum, novela gráfica, ciencias sociales, humanidades, periodismo, entre otros”, informaron los organizadores.

“La edición número 15 de la FED tendrá como invitadas internacionales a la escritora y editora mexicana Socorro Venegas; la cantante y compositora mexicana Julieta Venegas; la escritora francesa Violaine Bérot, y las autoras uruguayas Tamara Silva Bernaschimna y Erika Paula Curbelo. Además, visitarán la FED el escritor, ensayista y profesor brasileño Felipe Charbel, y el editor y traductor mexicano Jacobo Zanella”, agregaron.

En tanto, entre los autores y autoras argentinos que participarán de las actividades, se encuentran Mauricio Kartun, Martín Kohan, Clara Obligado, Florencia Garramuño, Cecilia Simeoni, Santiago Losa, Juan Mattio y Ricardo Romero. La grilla completa, con horarios, días y participantes, se puede ver aquí.

Dos novedades se destacarán en la FED 2026. A diferencia de las ediciones anteriores, y aunque la entrada sigue siendo libre y gratuita, para acceder a la FED será necesario sacar un código QR que se obtiene en este enlace.

Además, durante la noche del sábado 8 de agosto, la feria celebrará sus quince años con una fiesta abierta al público, que tendrá lugar en el Teatro Vorterix de Colegiales y contará con la participación de Villa Diamante, Sandwich Piano Bar y DJ Malibú. Será la única iniciativa con entradas pagas, que se encuentran a la venta a través del sitio All Access.

Una vez más, en la primera jornada de la Feria se entregará el Premio a la labor librera que distingue a la librería más destacada del país con un premio de 4 millones de pesos para adquirir libros en los stands del encuentro.

Los organizadores también anunciaron que, para acompañar la espera de quienes ingresan al predio, se entregará un libro gratuito a los visitantes. Esta vez, el tema central de esa publicación será el trabajo y los textos elegidos surgieron de un concurso que tuvo como jurado al escritor Ricardo Romero.

AL

La Feria de Editores 2026 tendrá lugar los días jueves 6, viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de agosto, de 14 a 21, en el Complejo Art Media (Corrientes 6271, CABA). La entrada es libre y gratuita.