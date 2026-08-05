El Vaticano confirmó que el papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre próximo, según se confirmó este miércoles desde el Vaticano en un comunicado.

El director de la Sala de Prensa de Santa Sede, Matteo Bruni, informó este 5 de agosto que el papa León XIV “realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países”.

Asimismo, añadió: “Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre”.

Será la primera visita de un Pontífice al país en 39 años, tras la de Juan Pablo II en 1987.

Al conocerse la comunicación oficial, Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, manifestó que es: “una alegría muy grande que León XIV visite el país. Esto es una alegría que nos movilizará, es una gran noticia”.

Asimismo, confirmó que la visita “será del 8 al 11 de noviembre. Visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján. Yo estuve en Roma hace algunas semanas y lo habíamos hablado, solo faltaba dar la noticia. Seguramente la visita en Córdoba será en la ciudad, sea donde sea la visita será bajo la figura del Cura Brochero”, detalló García Cuerva en declaraciones a radio La Red.

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