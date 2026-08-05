Brasil retira a su embajador de la Argentina y rebaja al mínimo la relación diplomática con el gobierno de Milei

Después de que el presidente Javier Milei profundizara sus insultos hacia el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y volviera a tratarlo en las últimas horas de “ladrón, chorro, corrupto y presidiario”, el gobierno de Brasil resolvió que Julio Bittelli, su representante en la Argentina, no regrese a la embajada Buenos Aires, en medio de la escalada de tensión entre ambas administraciones, según confirmaron este martes por la noche desde Planalto, sede del Ejecutivo del país vecino.

La medida se dio a conocer luego de los cruces públicos entre ambos mandatarios y de la serie de episodios que tensaron la relación en las últimas semanas.

En consecuencia, el gobierno brasileño mantendrá la representación diplomática en el nivel de “encargado de negocios”, una decisión que implica una fuerte rebaja en la relación bilateral y que refleja el deterioro del vínculo entre ambos países.

Durante una reciente visita a San Pablo, donde apoyó explícitamente la candidatura presdencial de Flávio Bolsonaro, el mandatario argentino se refirió en duros términos hacia Lula, a quien tildó de “ladrón, corrupto y presidiario”, y añadió que salió de la cárcel “por un error administrativo”.

Por su parte, Lula califico como una “payasada” la presencia de Milei en el acto de Bolsonaro (hijo del ex presidente Jair Bolsonaro) y al mismo tiempo advirtió que no iba a tolerar la intromisión de dirigentes extranjeros en las elecciones de su país, previstas para el 4 de octubre.

Poco después, el embajador Bitelli tuvo que viajar a Brasil, convocado por el canciller Mauro Vieira, mientras su homólogo argentino, Pablo Quirno intentaba bajar el nivel del conflicto. Sin embargo, y luego de las quejas del gobierno brasileño, Milei redobló la apuesta en una entrevista televisiva: “¿Así que el señor Lula se siente muy tocado si le digo que es un chorro? Si es ladrón, si fue presidiario...”.

“Es ladrón, es un corrupto. Fue condenado. Estuvo preso, con lo cual es cierto lo de presidiario. Lo liberaron por una falla administrativa, no por ser inocente. Por lo tanto, es ladrón y es un corrupto”, expresó Milei en una entrevista, al tiempo que culpó a Brasil de ser “el responsable del 25% de la campaña antiargentina” que se instaló en redes sociales tras la final del Mundial 2026.

Esto terminó de colmar la paciencia de la administración brasileña y en las últimas horas Vieira le entregó una nota de protesta formal al embajador argentino en Braslilia, Daniel Raimondi, en la cual también anunciaban que rebajarán el vínculo al nivel de encargado de negocios y pospondrá sin fecha el retorno del embajador Bitelli.

La decisión de las autoridades brasileñas es casi inédita, y además de afectar el vínculo entre la Argentina y Brasil -su principal socio a nivel sudamericano- también afectaría al Mercosur.