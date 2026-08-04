George R.R. Martin revela que padece una depresión: “Pasaron tantas cosas que fue abrumador”

George R. R. Martin reconoce por primera vez abiertamente que padece depresión. El creador del universo de Game of Thrones (Juego de tronos), que escribió libros tan conocidos como la saga Canción de hielo y fuego, Fuego y sangre, Los cuentos de Dunk y Egg, además de otros como Sueños del Fevbre y Los viajes de Tuf, volvió a escribir en su blog por primera vez después de meses, con una publicación titulada Más vale tarde que nunca.

“¿Se acuerdan de mí? Pasó bastante tiempo, lo sé. Mi última publicación aquí fue el 19 de febrero. (...) Este año fue... estresante. Pasaron tantas cosas que fue abrumador. Algunas cosas fueron geniales y emocionantes. Sueños que se hacen realidad. Pero también hubo pesadillas. Perdí amigos. Peleé contra la tristeza y la depresión. Puede que lo peor esté por venir. Cumplí 77 años en septiembre y les aseguro que hacerse viejo no es divertido”, asegura Martin.

“Pero también hubo momentos maravillosos. Supongo que así es la vida. Por supuesto, ya lo sabía. Si leiste mis historias, ya lo sabés”, continúa el autor. Martin construyó buena parte de su obra en torno a dos ideas: sueños que se cumplen, pero no como uno deseaba, ya que siempre conllevan una pérdida; y, sobre todo, la búsqueda de la esperanza y la lucha por dar un sentido a la existencia en medio de la oscuridad.

El escritor después celebra en ese mismo mensaje las nueveg nominaciones a los Emmy que recibió El caballero de los Siete Reinos, la serie de HBO Max estrenada este año y creada por el showrunner Ira Parker a partir de una serie de novelas cortas escritas por George R. R. Martin. Martin, que también es productor de la serie, se manifestó en varias ocasiones muy orgulloso de esa adaptación televisiva. “La nominaron hasta en la gran categoría: la mejor serie dramática”, dice el autor, que comenta que espera estar en la gala de entrega de los premios el 14 de septiembre, pero que reconoce que su asistencia depende “de un montón de cosas”.

No es la primera vez que Martin escribe en su blog de la tristeza que le supone la muerte de amigos cercanos. En una publicación del 7 de febrero de este mismo 2026, el escritor habla de que últimamente “hubo mucha muerte” en su entorno, y de que perdió a “amigos muy cercanos”, además de “artistas, escritores y famosos que significaban mucho para nosotros”.

En una entrevista para The Hollywood Reporter, publicada en enero de 2026 para promocionar el estreno de El caballero de los Siete Reinos, Martin compartió cómo le afectó que en una convención de fans le preguntaran si iba a permitir que otro escritor continuara su saga de libros más famosa cuando él muriese porque “él no iba a estar por aquí mucho más tiempo”. Martin se quedó todavía más impactado cuando leyó que buena parte de la reacción online de los seguidores de su obra ante esa situación fue decir que el escritor “les había mentido”, que “iba a morir pronto, con lo viejo que es” o que se merecía la muerte. “Nadie necesita esa mierda”, reconocía Martin.

La publicación contrasta con el momento de celebración que vive la obra de Martin, que este año tuvo dos adaptaciones para televisión: primero, con la primera entrega de El caballero de los Siete Reinos; y, después, con la tercera temporada de La casa del dragón. Además, desde finales de julio se representa en Londres Juego de tronos: El rey loco, una obra de teatro llevada a cabo por la Royal Shakespeare Company, que se ambienta unos años antes de los acontecimientos narrados en la serie principal. El texto teatral contó con el asesoramiento y el visto bueno del propio Martin, y se representa en los escenarios justo cuando acaban de cumplirse 30 años de la publicación del primer libro de su saga Canción de hielo y fuego: precisamente el volumen que se titula Juego de tronos y que dio nombre después a la famosa producción televisiva.

En ese mismo blog, Martin alguna vez comentó sus opiniones con respecto a las adaptaciones de sus libros a la televisión. Por ejemplo, allí alabó la primera temporada La casa del dragon, con un personaje de Viserys que, a su juicio, era todavía mejor que el de su libro; o mostró su admiración por el inicio de la segunda entrega, aunque después de saber cómo iba a desarrollarse la tercera temporada, allá por agosto de 2024, mostró su enojo por la evolución de la serie en un post que borró prácticamente de forma inmediata, pero que todavía puede encontrarse en internet. Desde el verano de 2024, Martin no volvió a manifestarse de forma negativa hacia ninguna serie, y prefirió hacer solo comentarios positivos de aquellas otras series que sí le gustan.

George R. R. Martin, que también trabajó como guionista, y que siempre manifestó su admiración y su pasión por el mundo del audiovisual, se implicó de forma muy estrecha con la adaptación de su saga Canción de hielo y fuego a la televisión. Escribió de hecho los guiones de algunos de los mejores episodios de las cuatro primeras temporadas, pero después decidió dar un paso a un lado para continuar su obra literaria. Desde entonces, publicó Fuego y sangre, una enciclopedia de historia ficticia ambientada en su universo literario de Poniente: el libro en el que precisamente se basa La casa del dragón.

Mientras los amantes de sus libros especulan sobre si la novela Vientos de invierno, la que sería la sexta y (supuestamente) penúltima entrega de su saga más famosa, podría publicarse próximamente después de una espera de ya más de 15 años (la quinta entrega, Danza de dragones, salió en julio de 2011), Martin quiso compartir sus emociones y pensamientos con sus lectores, y poner la salud mental donde siempre debería estar: en un primer plano.