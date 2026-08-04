“¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada?”: el pedido de una senadora para participar virtual en la ley de Tierras

La senadora nacional de Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti pidió que se le permita participar de forma remota en la sesión del Senado convocada para este jueves 6 de agosto, en la que se debatirá la reforma de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno. La legisladora mendocina fundamentó el pedido en una indicación médica que le impide viajar desde su provincia a Buenos Aires, debido a que cursa la semana 32 de su embarazo. La solicitud fue presentada mediante una nota dirigida a Victoria Villarruel, en su carácter de titular de la Cámara alta, y difundida además en un video en sus redes sociales.

“¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada?”, planteó la senadora, y agregó que el Senado “fue concebido para garantizar la igualdad entre las provincias” y que “la distancia no puede convertirse en un obstáculo para ejercer la representación política cuando existen herramientas tecnológicas para resolverlo”. En el video, explicó que su médico le prohibió viajar largas distancias, ya sea por tierra o por aire, y remarcó la diferencia con legisladores de distritos cercanos a la Capital: “Si yo fuera una senadora de Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, esto no me afectaría, podría estar presente en el recinto. Pero viajar más de mil kilómetros podría afectar mi salud y la de mi bebé”.

Fernández Sagasti aclaró que su capacidad para ejercer el cargo no está en discusión: “No estoy incapacitada para leer expedientes, para debatir ni para votar, simplemente no puedo viajar largas distancias. Y existiendo medios virtuales que ya han sido probados y autorizados incluso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no veo por qué se me pueda negar este pedido”. También diferenció el planteo de la licencia por maternidad que le corresponde, que dijo que tomará “en su debido tiempo”: “Es el derecho de una senadora y de una provincia a estar representada en el momento en que se quieren entregar las tierras a los extranjeros. Y es mi derecho, mi deber y mi obligación como argentina y mujer del interior defender a los ciudadanos que me votaron”.

El pedido llega en la antesala de una sesión con final abierto. La reforma de la Ley de Tierras busca modificar el régimen vigente para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Tras negociaciones con bloques aliados, el oficialismo modificó el proyecto original y, en lugar de eliminar el tope existente, propuso elevarlo del 15% al 25% del límite de tierras rurales que pueden quedar en manos de capitales extranjeros. El nuevo texto mantiene las restricciones para la compra de tierras por parte de Estados extranjeros o empresas controladas por ellos, y conserva la potestad de las provincias para aceptar o rechazar solicitudes de adquisición y fijar sus propios límites porcentuales. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, tiene previsto este martes a las 16 presentar oficialmente esas modificaciones en una conferencia de prensa.

Se trata del quinto intento del Gobierno por aprobar los cambios a esa normativa, junto con modificaciones a las leyes de Expropiaciones y de Manejo del Fuego, luego de que el oficialismo pasara a un cuarto intermedio el 16 de julio pasado por no contar con los votos necesarios. La Libertad Avanza parte de una base de 21 senadores propios y buscará sumar al PRO, la UCR y a bloques provinciales para llegar a los 37 votos requeridos.

La sesión tendrá, además, una particularidad institucional: Villarruel no la presidirá, porque quedará a cargo del Poder Ejecutivo durante la gira del presidente Javier Milei por Ecuador y Colombia. En su lugar, conducirá el debate el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien tendrá la posibilidad de desempatar en caso de igualdad de votos.