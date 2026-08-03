CTERA calificó de “contundente” el paro docente y advirtió que la Argentina se quedará “sin maestros”

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) aseguró que el paro nacional docente realizado este lunes tuvo un “altísimo acatamiento” en todo el país y estuvo acompañado por movilizaciones en las distintas provincias. En el acto central, realizado frente al Ministerio de Economía de la Nación junto a CONADU, CONADU Histórica y ATE, la secretaria general del gremio, Sonia Alesso, cuestionó la política educativa del Gobierno de Javier Milei y advirtió que, de mantenerse la situación actual, “la Argentina se quedará sin maestros”.

La jornada de protesta reunió a docentes de distintos puntos del país, quienes reclamaron la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, una recomposición salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el envío de los fondos nacionales para educación que, según denunciaron, el Gobierno adeuda a las provincias.

La delegación de CTERA estuvo encabezada por Alesso y el secretario adjunto del sindicato, Roberto Baradel, acompañados por integrantes de la conducción nacional y representantes de las entidades de base. También participó el secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional, Hugo Yasky.

Durante el acto, Alesso sostuvo que la docencia atraviesa una “grave crisis presupuestaria” y cuestionó la falta de diálogo por parte del Gobierno nacional, en particular del Ministerio de Capital Humano y de la Secretaría de Educación.

“La Argentina se va a quedar sin maestros”, advirtió la dirigente sindical al señalar que los docentes perciben “salarios de hambre”, permanecen “endeudados” y ven cómo sus ingresos continúan “congelados”, sin alcanzar para cubrir el costo de vida.

Reapertura de paritarias para actualizar salarios

En ese marco, exigió la reapertura inmediata de la Paritaria Nacional Docente para actualizar el piso salarial federal y reclamó la restitución del FONID, eliminado por el Gobierno en el marco de su política de equilibrio fiscal. También criticó la falta de inversión en infraestructura escolar y aseguró que la actual gestión “no construyó ni una sola escuela”.

La titular de CTERA sostuvo además que la situación educativa es “peor que la de los años '90”, al considerar que el Estado nacional volvió a desentenderse del financiamiento del sistema educativo.

Otro de los ejes del discurso estuvo centrado en el rechazo a la declaración de la educación como servicio esencial. Alesso sostuvo que esa iniciativa busca limitar el derecho a huelga mediante multas y sanciones a las organizaciones sindicales, en lugar de abrir instancias de negociación.

Asimismo, ratificó la oposición del gremio al proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el oficialismo, al considerar que pone en riesgo la gratuidad de la enseñanza y el rol del Estado como garante del derecho a la educación.

Al finalizar la jornada, CTERA destacó la participación registrada en todo el país y afirmó que el nivel de adhesión al paro refleja “el profundo malestar” de la docencia frente al ajuste sobre la educación pública. En ese sentido, la organización reafirmó que continuará con su plan de acción hasta obtener respuestas concretas a sus reclamos salariales, laborales y presupuestarios.

Con información de CTERA y de la agencia NA