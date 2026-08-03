Lejos de aflojar tensiones con Brasil, Milei redobló su ataque contra Lula: “Es un ladrón, un corrupto y un presidiario”

El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó de “ladrón”, “corrupto” y “presidiario”, al tiempo que defendió sus declaraciones al sostener que se limitó a describir hechos que considera verdaderos.

Milei dijo que Lula “es ladrón, es un corrupto. Fue condenado. Estuvo preso, con lo cual es cierto lo de presidiario. Lo liberaron por una falla administrativa, no por ser inocente”, enfatizó en una entrevista con la señal de noticias La Nación+.

El Presidente explicó de ese modo los calificativos con los que atacó a su homólogo de Brasil durante su visita al vecino país para participar del lanzamiento de la campaña electoral del candidato de la ultraderecha, Flavio Bolsonaro.

Aseguró, además, que sus críticas surgieron de manera espontánea y las enmarcó en su defensa de “las ideas de la libertad”. En ese sentido, sostuvo que dirigentes de la izquierda latinoamericana lo han descalificado en reiteradas oportunidades sin recibir cuestionamientos similares.

También mencionó entre quienes, según dijo, lo insultaron, al presidente de Colombia, Gustavo Petro; al exmandatario boliviano Evo Morales; al expresidente ecuatoriano Rafael Correa y al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

En otro tramo de la entrevista, Milei cuestionó con dureza al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al minimizar el valor de sus opiniones sobre la marcha del país y responsabilizarlo por la situación económica de la provincia de Buenos Aires.

El mandatario sostuvo que el distrito atraviesa un estancamiento producto de razones ideológicas y atribuyó esa situación a la gestión del gobernador, a quien definió como “comunista”. Incluso afirmó que ese modelo de gobierno destruye todo aquello que administra.

Milei también se refirió a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y desestimó cualquier especulación política en torno a ella. Señaló que las presentaciones judiciales que impulse “le importan un rábano” y remarcó que su única competencia es cumplir con los objetivos que se fijó al asumir la Presidencia.

Finalmente, aseguró que su gestión ya concretó las principales promesas de campaña y sostuvo que continuará impulsando reformas, al tiempo que diferenció su proyecto político del que atribuyó a las administraciones anteriores, a las que definió como parte de un “modelo de decadencia”.

“Íbamos camino de ser Cuba con escala en Venezuela”

Asimismo, el mandatario sostuvo que la anunciada reforma a la Carta Orgánica del Banco Central “apunta al corazón de la decadencia argentina”, y enfatizó: “Íbamos camino de convertirnos en Cuba, con escala en Venezuela”.

Según MIlei, el paquete de medidas que anunció el jueves en cadena nacional apunta a modificar la realidad de una Argentina que fue “el país que en los últimos 50 años tuvo más recesión”, y vaticinó: vamos a tener tres años seguidos de crecimiento por primera vez en 15 años“.

Aseguró que se trata de mejorar la vida de los argentinos, y para ello es necesario “terminar con la estafa de la política”, y puntualizó que “es una reforma para terminar de extirpar la inflación de la Argentina”, aunque admitió que “no va a ser instantáneo”

“No se va a poder falsificar más dinero. Cuando emite para financiar al fisco, es una falsificación de dinero, que además, es un delito penal”.

Al hacer un balance de su administración desde diciembre de 2023, el mandatario dijo que “en promedio hemos crecido 5%, es decir, cinco veces más fuerte que lo que ha hecho la economía argentina a lo largo de la historia”.

“Si hay derrame, hay derrame para los dos, porque si vamos a hacer una transacción, usted gana con la transacción y gano yo”, recalcó.

Más adelante, indicó que “la misión única” del BCRA “de preservar el valor de la moneda y la prohibición expresa de financiar al Tesoro, tienen que quedar escritas en la ley, no depender de la voluntad de quien gobierne”.

“La actividad económica y el PBI rompieron su techo histórico, y vamos a tener tres años seguidos de crecimiento por primera vez en 15 años”

Consultado por el impacto en la economía del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), estimó que “Si sumamos las inversiones anunciadas, estamos hablando de más de USD 150.000 millones”.