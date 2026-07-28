Lula respondió con ironía a las críticas de Milei: “¿Quién es ese tipo?”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió este lunes con ironía a las críticas de Javier Milei y evitó profundizar en el conflicto diplomático entre ambos países.

“¿Quién es ese tipo?”, respondió entre sonrisas cuando periodistas le preguntaron por los dichos del mandatario argentino durante una actividad oficial. Lula se encontraba en el marco de la visita del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, quien asumió el cargo en junio de 2025 tras la destitución de Yoon Suk-yeol.

La reacción del presidente brasileño llegó después de que Milei participara de la convención del Partido Liberal (PL), en San Pablo, donde respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y lanzó duras críticas contra Lula, a quien calificó de “presidiario” y “ladrón”.

El mandatario argentino también cuestionó al ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, y denunció una supuesta “campaña antiargentina” impulsada desde Brasil.

La respuesta diplomática de Brasil

En paralelo a la respuesta irónica de Lula, el canciller brasileño, Mauro Vieira, se reunió con el embajador argentino en Brasilia, Guillermo Raimondi, para transmitirle el rechazo formal del Gobierno brasileño a las declaraciones de Milei.

Además, Vieira convocó a consultas al embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Bitelli, en una de las señales diplomáticas más fuertes entre ambos países desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.

El canciller calificó las declaraciones del presidente argentino como un episodio “sin precedentes” en la historia de las relaciones bilaterales y consideró que representan una “interferencia en asuntos domésticos” de Brasil.

De todos modos, Vieira sostuvo que el objetivo del Gobierno de Lula es preservar los canales diplomáticos entre ambos países.

El nuevo cruce entre los presidentes, atravesado por sus diferencias ideológicas, suma tensión a la relación entre Argentina y Brasil, los dos principales socios del Mercosur, y amenaza con impactar en un vínculo estratégico para ambas economías.