Rosario Central intimó a Pablo Quirno y le dio 48 horas para disculparse antes de demandarlo

Rosario Central le envió una carta documento al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, para exigirle que se disculpe públicamente en un plazo de 48 horas por sus dichos sobre el club en redes sociales. De no hacerlo, la institución anticipó que lo demandará judicialmente.

La intimación fue firmada por el presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, quien exigió al canciller que, “por la misma vía por la que realizó las publicaciones referidas y en el plazo de 48 horas de recibida la presente, aclare y rectifique lo manifestado”.

En la carta documento, el club advirtió que, si Quirno no realiza las aclaraciones solicitadas, iniciará una demanda para reclamar por los daños y perjuicios que, según sostuvo, sus declaraciones ocasionaron al “prestigio y trayectoria de la institución, como de sus miles de seguidores y simpatizantes”.

La defensa de Rosario Central

Rosario Central cuestionó las expresiones del canciller y calificó sus afirmaciones de “falsas, maliciosas, malintencionadas y ofensivas”. También explicó el motivo de la imagen publicada por el club luego de la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026.

Según la institución, la fotografía fue elegida para homenajear a Giovani Lo Celso, jugador surgido de las divisiones inferiores de Rosario Central, y destacar su participación en el seleccionado argentino.

El club también rechazó la acusación de que hubiera eliminado deliberadamente a un jugador de la imagen. En ese sentido, sostuvo que Quirno “mintió con mala intención” porque “sabía” que no se había quitado a nadie de la fotografía. Como argumento, señaló que en la imagen aparecen los once futbolistas titulares de la Selección.

“Cualquiera puede contar que hay once jugadores”, planteó Rosario Central en la carta, y agregó que el canciller, por sus publicaciones sobre fútbol, conoce que esa es la cantidad de futbolistas titulares de un equipo.

La institución también adelantó que, en caso de obtener una indemnización judicial, donará el dinero a las divisiones inferiores de clubes de Rosario a través de la Asociación Rosarina de Fútbol.

“Muchos más niños podrán perseguir su sueño de ser como Lionel Messi, Lionel Scaloni, Ángel Di María, Giovani Lo Celso, entre tantos otros ídolos de nuestra querida ciudad”, señaló.

El origen del conflicto

El enfrentamiento comenzó luego de que Rosario Central publicara en sus redes sociales una fotografía de los once titulares de la Selección argentina en el partido contra Jordania, uno de los encuentros del Mundial 2026 en el que Giovani Lo Celso fue titular.

La institución acompañó la imagen con un mensaje de homenaje al futbolista surgido de sus inferiores y de respaldo al seleccionado, que poco después perdió la final del torneo ante España.

Quirno cuestionó la publicación y calificó de “odioso” al club rosarino. También criticó el título obtenido por Rosario Central en 2025, cuando se consagró campeón de la Liga Profesional por haber terminado primero en la tabla anual del fútbol argentino.

Ahora, el club le exige al canciller que rectifique sus dichos en un plazo de 48 horas. De lo contrario, advirtió que llevará el conflicto a la Justicia.

Con información de NA