Entre la motosierra y una camiseta de la Selección: así fue el primer día de Georgieva en la Argentina

Kristalina Georgieva eligió despedirse de su primera aparición pública en Buenos Aires con una pregunta que, para muchos, sonó más cerca de la ironía que del aliento. Después de casi una hora de conferencia de prensa junto a Luis “Toto” Caputo, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional dejó de lado los tecnicismos, miró a la sala y lanzó: “¿Ustedes, los argentinos, pueden ser perseverantes para transformar el país?”. La frase, repetida varias veces y pronunciada por la máxima autoridad del organismo al que el país más le debe en todo el mundo, provocó un breve silencio antes de despertar algunas sonrisas incómodas entre los presentes. “El escepticismo tampoco es malo”, remató enseguida, consciente quizá de que el comentario admitía más de una lectura.

La escena terminó condensando el tono de una visita cargada de gestos políticos: la primera de un director gerente del FMI a la Argentina desde que Christine Lagarde desembarcó en Buenos Aires en 2018, en pleno gobierno de Mauricio Macri. La jornada había comenzado unos minutos antes, en el histórico quinto piso del Ministerio de Economía. Allí, en el despacho de Caputo, el ministro recibió a Georgieva con un regalo bien argentino: una camiseta de la Selección Nacional, antes de que ambos descendieran para ofrecer la conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda. El gesto distendido buscó imprimirle un clima de cercanía a una reunión atravesada por una agenda mucho más exigente que protocolar.

La titular del organismo llegó al país para una estadía de dos días que combina gestos políticos, reuniones técnicas y contactos con empresarios, académicos y representantes del sector energético. El momento central de la jornada, sin embargo, estaba reservado para la Casa Rosada. Tras la conferencia, Georgieva y Caputo recorrieron las pocas cuadras que separan ambos edificios para reunirse con Javier Milei en el despacho presidencial, donde también participó el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, Nigel Chalk.

La imagen del encuentro volvió a reunir varios de los símbolos que el Presidente suele exhibir ante los visitantes extranjeros. Sobre la mesa del despacho permanecía la motosierra convertida en emblema del ajuste libertario. Después de la reunión privada con Milei, Georgieva también participó del gabinete ampliado que encabezó el Presidente, una fotografía cuidadosamente buscada por la Casa Rosada para exhibir el respaldo institucional del organismo al rumbo económico del Gobierno.

En público, la directora gerente del FMI no ahorró elogios. Destacó los avances del programa económico, reivindicó la consolidación fiscal y sostuvo que la reforma laboral aprobada este año puede transformarse en un incentivo para ampliar el empleo formal. También puso el foco en el potencial energético argentino, al señalar que la seguridad energética constituye una de las principales ventajas competitivas del país.

Detrás de las fotografías y las declaraciones, la visita tiene un objetivo mucho más concreto: encaminar la tercera revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas, paso indispensable para habilitar un nuevo desembolso del organismo. La revisión está prevista, en principio, para septiembre y llega en un contexto singular: la Argentina continúa siendo, por amplio margen, el principal deudor del FMI, con un crédito pendiente de 42.552 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a unos US$57.700 millones. Esa exposición representa cerca del 35% de toda la cartera de préstamos vigente del Fondo y es casi cuatro veces superior a la de Ucrania, el segundo país de la lista. El actual programa, por US$20.000 millones, fue acordado en abril de 2025 y ya implicó desembolsos por alrededor de US$15.800 millones.

Reformas

Según pudo saber elDiarioAR, buena parte de las conversaciones con Milei giró alrededor de las reformas estructurales comprometidas por el Gobierno, con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central como principal prioridad. Ese proyecto figura desde hace años entre los reclamos históricos del Fondo y, según el cronograma vigente, debía estar aprobado antes de septiembre. Aunque el Gobierno decidió postergar algunas semanas su presentación, la iniciativa ingresará al Congreso durante los primeros días de agosto y en la Casa Rosada incluso evalúan que sea el propio Milei quien la anuncie, posiblemente mediante una cadena nacional. El texto buscará blindar la independencia del Banco Central, prohibir por ley el financiamiento monetario del Tesoro, restringir el reparto de utilidades y endurecer las condiciones para remover a sus autoridades.

La agenda de reformas, sin embargo, no termina allí. También permanece pendiente la reforma tributaria comprometida para antes de fin de año, un proyecto que el Fondo considera clave. En la antesala de un año electoral y con una recaudación que continúa mostrando signos de debilidad, el oficialismo admite cada vez con mayor naturalidad que el margen para avanzar con cambios de alto costo político es mucho más estrecho de lo que imaginaba meses atrás.

Tras su paso por la Casa Rosada, la agenda de Georgieva continuó este lunes en el Palacio Libertad, donde mantuvo un encuentro con estudiantes de la UBA, la UCA, la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad de San Andrés. Por la noche compartirá una cena con referentes del ámbito económico y empresarial. Mañana viajará a Neuquén para recorrer Vaca Muerta, donde visitará Loma Campana —el desarrollo insignia de YPF y Chevron— y mantendrá intercambios con trabajadores y ejecutivos del sector, entre ellos el presidente de YPF, Horacio Marín. La elección de ese destino no es casual: el Gobierno considera al complejo energético como la principal fuente estructural de generación de divisas para los próximos años. Después regresará a Buenos Aires y el miércoles partirá rumbo a Montevideo, en una gira regional que, llamativamente, no incluirá una escala en Brasil, la mayor economía de América Latina.

PL/CRM