La Casa Rosada reunió a su mesa política para rearmar la estrategia legislativa y negociar con los gobernadores

Terminó el paréntesis que impuso el Mundial y la Casa Rosada volvió este martes a concentrarse en su propia agenda. Encabezada por Karina Milei, la mesa política del Gobierno se reunió por primera vez tras la derrota de la Selección argentina en la final con un objetivo central: reorganizar la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza después del traspié sufrido la semana pasada en el Senado y aprovechar el receso invernal para reconstruir acuerdos antes de que el Congreso retome su actividad.

La reunión comenzó poco después de las 13 y juntó al núcleo duro del oficialismo. Además de la secretaria General de la Presidencia participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el armador nacional Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

Aunque el encuentro mantuvo el formato habitual de las últimas semanas, el contexto político cambió. La suspensión de la sesión en la que el oficialismo pretendía aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada dejó al descubierto las dificultades del Gobierno para consolidar mayorías estables en el Senado y obligó a recalcular el cronograma legislativo para la segunda mitad del año. Con las comisiones paralizadas, en Balcarce 50 consideran que las próximas dos semanas serán determinantes para recomponer las conversaciones con gobernadores y bloques dialoguistas antes de volver al recinto.

El primer desafío llegará el 6 de agosto. Ese día, si las negociaciones prosperan, La Libertad Avanza buscará volver a la Cámara alta para intentar aprobar la iniciativa que modifica el régimen de expropiaciones, endurece los mecanismos para los desalojos y reforma distintos aspectos vinculados con la propiedad rural. Impulsado por Federico Sturzenegger y considerado prioritario por Javier Milei, durante la última sesión el oficialismo debió retirar el proyecto al advertir que no contaba con los votos necesarios.

Las mayores resistencias se concentraron en el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros, aunque distintos bloques también plantearon objeciones sobre otros cambios incorporados durante las negociaciones previas. El radicalismo y varios senadores alineados con gobernadores reclamaron modificaciones adicionales, mientras el oficialismo asegura haber avanzado en los últimos días para acercar posiciones. En cualquier caso, la convocatoria a una nueva sesión dependerá de que esas conversaciones terminen traduciéndose en apoyos concretos.

El traspié parlamentario también produjo un reordenamiento interno. Según pudo saber elDiarioAR, la Casa Rosada resolvió que el proyecto de Inocencia Fiscal inicie finalmente su recorrido legislativo por la Cámara de Diputados y no por el Senado, como se había evaluado inicialmente. La decisión fortalece el papel de Martín Menem en la negociación política y busca evitar un nuevo revés en la Cámara alta, donde el oficialismo volvió a comprobar las dificultades para ordenar a sus aliados.

Por su parte, el Ministerio de Economía presentará este miércoles las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal, la iniciativa que un mes atrás quedó en el centro de la polémica tras conocerse que el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa figuraban inscriptos. Los cambios al régimen simplificado de Ganancias eliminan los límites de ingresos y patrimonio establecidos en la ley vigente para ampliar el universo de contribuyentes que podrán adherir al esquema. La iniciativa será anunciada por el ministro Luis Caputo en una conferencia de prensa de la que también participarán representantes de distintas cámaras empresarias.

La agenda legislativa incluye además otros proyectos que el oficialismo pretende reactivar apenas concluya el receso. Entre ellos aparecen la denominada Ley Hojarasca, también impulsada por Sturzenegger, que propone derogar o modificar alrededor de setenta normas consideradas obsoletas por el Ejecutivo; la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, redactada personalmente por Milei junto al presidente de la entidad, Santiago Bausili , y orientada a impedir cualquier forma de financiamiento monetario del Tesoro; y los cambios al régimen de Zona Fría.

En paralelo, la discusión sobre la reforma electoral continúa empantanada. La eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) sigue sin reunir los consensos necesarios y, por ese motivo, el oficialismo volvió a concentrarse en una alternativa más gradual: suspender las primarias únicamente para las elecciones de 2027.

Milei volvió a dejar en claro en las últimas horas que su objetivo de fondo sigue siendo la derogación. En una entrevista con LN+, el Presidente calificó a las PASO como “un invento de Néstor Kirchner” para resolver problemas internos de la política “haciéndole pagar una encuesta uno a uno a todos los argentinos”. “Mi posición histórica con respecto a las PASO siempre fue que no deberían existir”, sostuvo. Además, argumentó que una excesiva cantidad de elecciones termina deteriorando la participación ciudadana. “Si usted hace votar cinco o seis veces en un año a la persona, se empiezan a saturar del sistema y cada vez la participación es menor”, afirmó.

El principal obstáculo de Milei continúa siendo político. Varios gobernadores y dirigentes de la UCR y del PRO reclaman definiciones sobre la estrategia electoral de La Libertad Avanza en sus provincias antes de acompañar cualquier modificación del calendario electoral. Temen respaldar una reforma que termine beneficiando a un oficialismo nacional que luego decida competirles con listas propias en sus distritos.

Ese escenario también ocupó buena parte de la reunión de este martes. Santilli y “Lule” Menem quedaron a cargo de profundizar durante las próximas semanas las conversaciones con gobernadores y referentes provinciales para explorar acuerdos tanto legislativos como electorales. La continuidad de esa ronda de contactos llegará este mismo miércoles, cuando la Nación firme con Santa Fe el convenio para el traspaso de obras viales en un acto encabezado por Santilli, Karina Milei y el gobernador Maximiliano Pullaro.

Será la segunda reunión de alto nivel con un mandatario provincial en apenas tres días, luego del encuentro que el jefe de Gabinete mantuvo el lunes con el correntino Juan Pablo Valdés. En la Casa Rosada ya asumen que las negociaciones por la agenda parlamentaria y las conversaciones de cara al calendario electoral quedaron definitivamente entrelazadas: el respaldo que los gobernadores ofrezcan a las reformas impulsadas por Milei pesará cuando llegue el momento de definir alianzas para el año que viene.

PL/MG