Milei desplazó al secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología y busca reemplazante

El Gobierno de Javier Milei resolvió desplazar al secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua. En Casa Rosada ya se inició la búsqueda de un reemplazante para conducir el área.

Genua, identificado políticamente con el asesor presidencial Santiago Caputo, llegaba debilitado a la salida del cargo. Días atrás había perdido la órbita de tres organismos estratégicos: el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Arsat y el Correo Argentino.

La modificación se formalizó a través de un decreto. A partir de ese cambio, el Enacom pasó a depender de la Jefatura de Gabinete, mientras que Arsat y el Correo Argentino quedaron bajo la órbita del vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria.

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología conserva, sin embargo, un rol central en el diseño de las políticas públicas vinculadas con la innovación, el desarrollo científico y tecnológico y la regulación de áreas emergentes, como la inteligencia artificial.

La salida de Genua se produce en medio de una reorganización de competencias dentro del Gobierno y de una mayor concentración de áreas estratégicas en la estructura que responde a la Jefatura de Gabinete y al entorno más cercano del Presidente.