El legendario baterista estadounidense Lewis Nash llega a Buenos Aires

Los días jueves 23 y viernes 24 de julio, Bebop Club recibirá al legendario baterista norteamericano Lewis Nash, una de las figuras más influyentes y respetadas de la historia del jazz. En dos funciones por noche, a las 20 y 22:30 horas, se presentará junto a un quinteto integrado por destacados referentes de la escena argentina: Mariano Loiácono (trompeta), Sebastián Loiácono (saxo), Ernesto Jodos (piano), Santiago Lamisovski (contrabajo) y el propio Lewis Nash en batería.

Considerado universalmente como uno de los grandes bateristas del jazz de todos los tiempos, Nash desarrolló una extraordinaria carrera de más de cuatro décadas y participó en más de 500 grabaciones, incluyendo diez álbumes ganadores del Premio Grammy. A lo largo de su trayectoria compartió escenarios y estudios de grabación con algunas de las figuras más importantes de la historia del género, entre ellas Oscar Peterson, Dizzy Gillespie, Sonny Rollins, Stan Getz, McCoy Tyner, Ron Carter y Wynton Marsalis, entre muchos otros referentes fundamentales del jazz moderno.

Reconocido además por su labor educativa, fue integrante del cuerpo docente fundador del programa de jazz de la Juilliard School y actualmente se desempeña como profesor en Arizona State University. Su visita a Buenos Aires representa una oportunidad única para disfrutar de cerca a una verdadera leyenda viva del jazz, compartiendo escenario con algunos de los músicos más importantes del jazz argentino, en la intimidad y cercanía que distinguen a Bebop Club.

Reconocido universalmente como uno de los grandes bateristas de la historia del jazz, su ilustre carrera abarca ya más de cuatro décadas. Nash es uno de los músicos más grabados del jazz, con participación en más de 500 registros discográficos, incluidos 10 álbumes ganadores del Premio Grammy y numerosos nominados.

De hecho, tiene la distinción de ser el único músico en la historia del jazz que participó en los álbumes ganadores de las categorías “Mejor Álbum Vocal de Jazz” y “Mejor Álbum Instrumental de Jazz” en dos años diferentes: en los Grammy de 2004 junto a Nancy Wilson y McCoy Tyner, y nuevamente en 2010 junto a Dee Dee Bridgewater y James Moody.

Nacido en Phoenix, Lewis llegó a New York City en 1981, a los 22 años, y obtuvo su primer reconocimiento internacional como integrante del trío de la vocalista Betty Carter. Ese fue un período decisivo en su desarrollo artístico, ya que recorrió el mundo durante casi cuatro años junto a Carter y tuvo la oportunidad de conocer e interactuar con muchos de sus colegas y predecesores musicales.

En los años siguientes, Nash realizó giras, grabaciones y actuaciones con muchas de las figuras más celebradas del jazz, y su trayectoria parece un auténtico “quién es quién” de la realeza del género. Entre estas leyendas se encuentran Oscar Peterson, Dizzy Gillespie, J. J. Johnson, Sonny Rollins, Tommy Flanagan, Sonny Stitt, Clark Terry, Stan Getz, Benny Golson, Art Farmer, Gerry Mulligan, Hank Jones, Horace Silver, McCoy Tyner, Ray Brown, Milt Jackson, Jimmy Heath, Randy Weston, Cedar Walton, Ron Carter, Wynton Marsalis, Branford Marsalis, entre tantos otros.

En 2012 se creó The Nash, un centro educativo y espacio de conciertos dedicado al jazz que lleva su nombre, en su ciudad natal de Phoenix. Desde su inauguración se ha convertido en uno de los principales focos de actividad jazzística de la ciudad y ha sido reconocido de manera constante por DownBeat como uno de los mejores clubes de jazz. Maestros del género como Randy Weston, Jimmy Cobb y Roy Hargrove ofrecieron algunas de las últimas actuaciones de sus carreras en The Nash.

Además de su prestigio como baterista, Lewis es ampliamente requerido por su labor educativa y dicta clínicas, clases magistrales y talleres en instituciones de todo el mundo. En 2001 integró la primera planta docente del programa de estudios de jazz de The Juilliard School, y durante los últimos 20 años ha formado parte del cuerpo docente del Vail Jazz Workshop.

En 2017, Nash se incorporó al departamento de estudios de jazz de Arizona State University, donde fue nombrado Profesor de Práctica en Jazz Bob y Gretchen Ravenscroft. A comienzos de 2021, la universidad creó el Lewis Nash Scholarship Endowment, una beca que se otorga anualmente a un estudiante destacado de grado o posgrado en interpretación de jazz de ASU.