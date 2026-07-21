La Selección volvió a la Argentina y fue recibida por una multitud que le agradeció la campaña mundialista

La Selección argentina regresó este lunes al país después de su participación en el Mundial 2026 y fue recibida por una multitud de hinchas que se acercó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para agradecerle al equipo el recorrido realizado durante el torneo, más allá de la derrota en la final frente a España.

La delegación aterrizó durante la jornada en medio de un operativo especial y fue recibida por la Banda de los Granaderos, que interpretó “Muchachos”, la canción que desde Qatar 2022 se convirtió en un símbolo de la selección argentina.

Un recibimiento de reconocimiento

Desde las primeras horas del día, miles de simpatizantes se concentraron en las inmediaciones del aeropuerto para esperar la llegada del plantel. Con banderas, camisetas y cánticos, acompañaron el paso de los futbolistas y del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, en una muestra de respaldo pese al desenlace del torneo.

Tras abandonar el aeropuerto, la delegación recorrió parte del trayecto en un micro descapotable, desde el que los jugadores saludaron a los hinchas apostados a ambos lados del camino. La caravana volvió a mostrar la identificación entre el equipo y el público, que respondió con aplausos y muestras de afecto.

El cierre en el predio de la AFA

El recorrido concluyó en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA, en Ezeiza, donde los futbolistas fueron recibidos por familiares y allegados. Allí se produjo el reencuentro con sus seres queridos después de varias semanas de concentración por la disputa del Mundial.

Sin celebraciones oficiales, el regreso estuvo atravesado por el reconocimiento a un plantel que volvió a disputar una final mundialista y que, pese a no conseguir el título, recibió una cálida bienvenida de miles de argentinos.