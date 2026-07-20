La Selección Argentina vuelve al país: Messi y otros futbolistas no viajan con la delegación

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que una parte de la delegación partirá en los próximos minutos desde Nueva York a bordo de un vuelo de Aerolíneas Argentinas rumbo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con arribo estimado cerca de las 18:30 tras una demora en el despegue.

El plantel, que perdió la final del mundo ante España, no viajará completo. Lionel Messi y Rodrigo De Paul, al igual que otros futbolistas, no se sumarían al vuelo de regreso: cada uno partió o tiene previsto partir directamente hacia sus clubes o los destinos de descanso que tenían planificados. La decisión de Messi de no volver de inmediato al país anuló cualquier posibilidad de organizar un recibimiento masivo. Fuentes cercanas al plantel señalaron que nunca estuvo en los planes realizar un acto oficial, postura que terminó de consolidarse con la ausencia del capitán.

Una segunda aeronave trasladará a las familias de los jugadores en el mismo tramo. El aeropuerto preparó una recepción visible desde el aire: la palabra “¡¡GRACIAS!!” pintada en 150 metros sobre el pasto de la pista de aterrizaje.

Desde temprano, un fuerte operativo de seguridad rodea la zona del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el predio de AFA. En las últimas horas, el gobierno nacional convocó a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires para articular un dispositivo conjunto destinado a resguardar la integridad del plantel y de las personas que planeen acercarse a recibir a la delegación.

Argentina perdió ante España 1-0 y se quedó así con el segundo puesto en el Mundial que organizaron Estados Unidos, México y Canadá. La derrota llegó en el tiempo extra. Ferrán Torres anotó el único gol del partido a los 106 minutos, tras una asistencia de cabeza de Nico Williams que encontró al delantero del Barcelona solo frente al arco. Argentina no registró ningún remate al arco en los 120 minutos del encuentro. El resultado privó a la albiceleste del bicampeonato y le otorgó a España su segundo título mundial, el primero desde Sudáfrica 2010.

Messi, quien disputó su partido número 33 en Copas del Mundo —récord absoluto en la historia del torneo—, terminó con lágrimas en los ojos tras recibir la medalla. Y el futuro del entrenador Lionel Scaloni al frente del equipo quedó en suspenso: “Cumpliré el contrato y después veo”, dijo al término de la competencia, en referencia al vencimiento de su vínculo en diciembre.

El comunicado completo de AFA

La AFA sacó un comunicado en las últimas horas del domingo que se titula “Gracias por acompañarnos siempre”.

“La Asociación del Fútbol Argentino, en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la Selección Argentina, quiere expresar su más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026. En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final.

El cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos. Cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar. El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado.

Tras la final, algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17.

Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán“.

Milei anunció que declarará feriado el día que los jugadores de la Selección decidan festejar el subcampeonato en el Mundial 2026

Tras el subcampeonato de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Javier Milei anticipó que declarará feriado nacional el día en que los integrantes del combinado nacional decidan realizar los festejos.

“FESTEJO MUNDIAL. Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional”, escribió el mandatario en sus redes.

Pero por parte de AFA no hay celebración confirmada.

En ese contexto, en Casa Rosada especularon con declarar el día festivo para ese mismo lunes o el martes, en función de la voluntad del plantel. “Feriado habrá, dependerá del día que ellos decidan hacerlo”, insistieron.

Luego de la clasificación a la final, Milei había reiterado sus intenciones de poner la Casa Rosada a disposición del equipo de Lionel Scaloni para homenajearlos a su regreso de Estados Unidos. “El operativo lo tiene organizado Karina Milei, quedará totalmente desocupada”, había explicado.

En ese sentido, el Presidente había subrayado que si el plantel aceptara el ofrecimiento el Palacio de Gobierno quedaría “solamente a cargo de Casa Militar, en caso de que decidieran ir festejar allí y usar el balcón, para poder interactuar con los argentinos”. “Eso está disponible, está garantizado que no habrá ninguna figura política ni persona vinculada a la política que empañe o intente apropiarse de un logro que es de este grupo extraordinario de jugadores”, insistió.

A su vez, el mandatario dio cuenta de los diferentes operativos de seguridad en los que trabaja su gestión. “Diseñamos alternativas, para que la fiesta sea plena, sin eventos oscuros que lamentar. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, trabaja en el armado del operativo de seguridad por los festejos”, sostuvo.

En paralelo, el Gobierno activó la semana pasada contactos con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para coordinar el eventual operativo en caso de que las celebraciones se realicen en el centro porteño.

NB