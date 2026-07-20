Scaloni puso en duda su continuidad al frente de la Selección: “Siento la necesidad de pensar”

Lionel Scaloni dejó abierta la puerta a una posible salida de la Selección argentina tras la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026. Visiblemente emocionado durante la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador evitó confirmar su continuidad y admitió que necesita tomarse un tiempo para reflexionar.

“Cumpliré mi contrato y después veo. Siento la necesidad de pensar. Para seguir se necesitan un montón de cosas. Volver a resetearse. Un grupo que difícilmente se vuelva a formar y me duele en el alma. Lo siento”, dijo entre lágrimas antes de retirarse rápidamente de la sala de prensa.

Pese a la desilusión por haber quedado a las puertas de un nuevo título, Scaloni hizo hincapié en el recorrido del equipo y en la entrega de sus futbolistas. “Tristeza siento ahora, pero principalmente tengo un agradecimiento eterno a estos chicos, porque llegar hasta acá cuesta un montón”, afirmó.

Y añadió: “Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota. Nos acordamos de todo lo que hicimos. Dimos todo”.

Un equipo golpeado por las lesiones

Al comenzar la conferencia, el entrenador reveló el impacto que le provocó la derrota. “Lloré todo lo que tenía que llorar en el vestuario”, confesó.

Luego defendió el desempeño de sus dirigidos y aseguró que no tiene reproches para hacerles. “Nos duele en el alma no haber podido llevar la copa, pero estoy muy orgulloso de todos. Este entrenador está satisfecho con sus jugadores”, sostuvo.

En el análisis del partido, Scaloni explicó que el cuerpo técnico debió modificar el plan inicial por problemas físicos de varios futbolistas. “Tuvimos lesiones en puestos claves que no esperábamos y tuvimos que realizar muchos cambios debido a los obstáculos que se nos presentaron”, señaló.

También destacó el esfuerzo del equipo durante los 120 minutos y puso como ejemplo el rendimiento de Nicolás Tagliafico. “El desgaste fue enorme. Dieron el último esfuerzo. Tagliafico hizo un partidazo, no quería salir”, dijo.

Sobre el desarrollo del encuentro, reconoció el mérito del rival: “Cuando nos hicieron el gol pensábamos que íbamos a llegar al final y tener alguna oportunidad. Hay que darle valor a España”.

El elogio a Messi y un futuro abierto

Scaloni volvió a destacar la vigencia de Lionel Messi, que a los 39 años disputó una nueva final mundialista. “Leo tiene 39 años y es una cosa increíble. Tenía clarísimo que iba a jugar hasta que él quisiera. Espero que la gente esté orgullosa de él y del equipo”, afirmó.

Además, reiteró su convicción sobre el lugar que ocupa el capitán argentino en la historia del fútbol: “Messi es el mejor futbolista que haya pisado un campo de juego, a mi entender”.

Antes de retirarse, el entrenador cerró con un mensaje de agradecimiento hacia el plantel y hacia la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino. “Sólo tengo palabras de agradecimiento para este grupo porque han sido unos guerreros. Estoy en un lugar soñado para todos y le agradezco siempre al presidente Claudio 'Chiqui' Tapia la oportunidad”, concluyó.