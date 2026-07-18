Venezuela supera los 5.000 fallecidos por el terremoto mientras busca fondos para una ardua reconstrucción

La cifra de muertos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela ascendió a 5.069, tras sumarse 139 nuevos fallecimientos, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien también detalló que la cantidad de heridos se mantiene en 16.740.

Las personas sin vivienda se mantienen en 17.907, indica el balance oficial. Las autoridades, de acuerdo al reporte de Rodríguez, atendieron a 128.324 familias afectadas por los terremotos, mientras que 21.235 personas están en 107 campamentos transitorios.

Las autoridades creen que el número de personas sin hogar aumentará a medida que avance el proceso de inspección de las edificaciones que no se desplomaron pero que sufrieron daños, por lo que estiman inicialmente en 25.000 las viviendas que se necesitarán. El Parlamento aprobó el martes un proyecto de reforma de ley para acelerar la construcción de viviendas.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, explicó que esta modificación de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria -que deberá pasar por un segundo debate para su aprobación final- busca garantizar mejores condiciones con seguridad jurídica y capacidad de financiamiento para que el sector privado inicie un “proceso agresivo” de construcción de viviendas.

Acceso a recursos “propios” del FMI

Venezuela accedió a 346 millones de dólares de “sus propios recursos” del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el proceso de recuperación y reconstrucción, según informó la presidenta interina Delcy Rodríguez.

La mandataria explicó que los fondos permitirán “apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos” y agradeció a la directora del FMI, Kristalina Georgieva, por “su respaldo y compromiso”.

La jefa de Estado informó el 8 de julio de una llamada con Georgieva para la liberación de “recursos bloqueados de Venezuela” en el FMI y exigió el cese de las sanciones contra Venezuela y del bloqueo de los recursos que, dijo, su país necesita para el proceso de reconstrucción.

Desde abril, cuando el país caribeño y el FMI retomaron las relaciones -que estaban suspendidas desde 2019-, los contactos entre el organismo y el Gobierno interino fueron regulares, para permitir que en el futuro el país pueda volver a acceder a instrumentos financieros del FMI.

Rodríguez también anunció recientemente el envío de una carta al rey británico Carlos III solicitando la liberación del oro venezolano “retenido” en el Banco de Inglaterra.

Con información de la agencia EFE