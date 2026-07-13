“¿Volvió Corina a Venezuela?”: el desconocimiento de Trump de decisiones clave de su Administración sobre América Latina

Donald Trump parece desconocer decisiones fundamentales de su Administración en relación con la política exterior en América Latina. El presidente de EE.UU., que acuñó la “doctrina Donroe” como heredero del presidente Monroe, afirmó recientemente que desconocía qué estaba pasando con María Corina Machado.

“¿Le dijo a Machado que no volviera a Venezuela la semana pasada?”, pregunta el periodista. Y Trump responde, totalmente desorientado: “¿Te referís a si se lo dije a él hace mucho tiempo?”

“No, no”, responde el periodista, “María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, ¿le dijo que no volviera?” Y contesta: “No, no, para nada. Es estupenda. Es una persona maravillosa”.

A continuación, Trump vuelve a exhibir su confusión: “Volvió, supongo”. Y el periodista responde: “No lo hizo, y se informó que ella...”

“¿Lo hizo o no lo hizo?”, repregunta Trump al reportero, evidenciando su desconocimiento sobre hechos básicos. “No lo hizo”, contesta el periodista.

“Yo no le dije que no volviera”, aseguró el presidente de EE.UU.: “Creo que es una buena persona. Me concedió el Premio Nobel. ¿Cómo voy a tener algo en contra de ella? Me dio el Nobel. Dijo que el único que debería ganarlo es Trump”.

EE.UU. desbarata los planes de Machado

La conversación entre Trump y el periodista en el Air Force One, de regreso de la cumbre de la OTAN en Ankara, sobre Machado viene a raíz de que, según vino publicando la prensa estadounidense, la Administración Trump está desbaratando los planes de la líder opositora para volver ahora a Venezuela aprovechando los efectos de los terremotos, que ya suman casi 4.000 personas fallecidas.

Según publicó The Wall Street Journal, el plan de la líder de la oposición de regresar a su país tras los devastadores terremotos se vino abajo en pleno vuelo después de que EE.UU. le retirara el apoyo para viajar. De acuerdo con el periódico, un jet privado despegó de Virginia el viernes de la semana anterior para llevarla a la isla caribeña de Curazao, desde donde Machado tenía previsto iniciar su regreso a Venezuela después de haber huido del país en diciembre.

Pero, aproximadamente una hora después del despegue, el responsable de operaciones de la empresa que había fletado el avión ordenó a los pilotos que dieran la vuelta con el Hawker 800 sobre Carolina del Norte y regresaran a la zona de Washington, según el WSJ.

Se habían aprobado los planes de vuelo y los derechos de aterrizaje, así como el permiso para que Machado, cuyo pasaporte había caducado, aterrizara en Curazao, según el medio, que cuenta que, pensando que se trataba de un error, Machado envió un mensaje de texto a un alto cargo del Departamento de Estado.

El cambio de rumbo se produjo después de que las autoridades estadounidenses llegaran a la conclusión de que Machado planeaba regresar a Venezuela en barco desde Curazao, siguiendo de nuevo la ruta que utilizó para huir de su país el 9 de diciembre con el fin de recibir su Premio Nobel de la Paz en Noruega. Los mismos contratistas privados que la habían sacado del país en aquella ocasión ya se encontraban apostados en la isla.

Las autoridades neerlandesas, que se encargan de los asuntos exteriores de Curazao, creyeron que EE.UU. respaldaba su viaje, pero retiraron el permiso para que el avión aterrizara después de que Washington dejara claro que no lo apoyaba.

En relación con este episodio, Axios apuntaba al papel desempeñado por el número dos de Marco Rubio en el Departamento de Estado, Chris Landau, quien avaló el viaje de vuelta de Machado a Venezuela sin contar con el visto bueno de la Administración Trump.

Así, las decisiones adoptadas por cuenta propia de Landau acabaron generando discusiones internas, confusión internacional y un aumento de las tensiones con los partidarios de Machado.

Landau es exembajador de EE.UU. en México e hijo de un exembajador de EE.UU. en Venezuela y, según Axios, altos cargos de la Administración Trump sospechan que no comparte la política estadounidense hacia Caracas y que mantiene una relación demasiado estrecha con el círculo más cercano de Machado, quien llamó a Landau al día siguiente del terremoto para decirle que quería regresar a Venezuela pasando por Curazao.

En una conversación con la embajadora de los Países Bajos en EE.UU., Birgitta Tazelaar, Landau pareció abogar por el viaje de Machado a Curazao y, posteriormente, a Venezuela, según informa Axios. Al día siguiente, el 25 de junio, a Tazelaar le preocupó que EE.UU. no quisiera que Machado viajara a Curazao. Llamó al subsecretario de Estado de EE.UU. para el Hemisferio Occidental, Mike Kozak, quien le dijo que Estados Unidos no iba a ayudar a Machado a llegar a Venezuela. Tazelaar afirmó que estaba “completamente confundida” porque el día anterior Landau le había dicho “exactamente lo contrario”.

Las autoridades neerlandesas revocaron entonces el permiso para la llegada de Machado mientras esta se encontraba en vuelo, y su avión regresó a Manassas, Virginia.

Machado se quedó atónita al enterarse del cambio de decisión, y habló con Rubio, quien le reiteró la decisión de EEUU.

La misma confusión ocurrió horas después, cuando Machado intentó volar a Venezuela en un vuelo comercial. En esta ocasión, estaba implicado el ministro de Asuntos Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, quien dejó constancia de su conversación sobre Machado en un mensaje de texto que envió a Landau.

El domingo 28 de junio, Machado se encontraba en Panamá e intentó volar a Venezuela con Copa Airlines, que se negó a transportarla cuando funcionarios de Washington y Caracas expresaron su descontento, dejando nuevamente en evidencia a Landau.

Petro: “Me sorprendió que no supiera que aún estábamos en la lista OFAC”

Otro ejemplo del desconocimiento de Trump sobre asuntos básicos y fundamentales de sus políticas es un mensaje reciente del presidente colombiano, Gustavo Petro, en X: “Me extrañó que el presidente Donald Trump no supiera que yo no apoyaba a Abelardo de la Espriella y me sorprendió que no supiera que yo y mi familia aún estábamos incluidos en la lista OFAC. Me prometió actuar en el tema”.

En efecto, según el presidente colombiano, Trump desconocía que Petro aún estaba en la lista del Tesoro de personas sancionadas.

El Gobierno de EE.UU. aprobó a finales de octubre de 2025 sanciones contra Petro, “por vínculos con el narcotráfico”, en lo que supuso un paso más en su escalada contra el presidente colombiano.

La medida se tomó en virtud de la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059, que apuntaba a personas extranjeras involucradas en el tráfico ilícito de drogas a nivel mundial, explica el Departamento del Tesoro, y llegó después de varios ataques personales de Trump a Petro y de que EE.UU. le retirara el visado al presidente colombiano por participar en una manifestación en Nueva York contra el genocidio israelí en Gaza en la semana de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Gustavo Petro fue sancionado “por haber participado, o intentado participar, en actividades o transacciones que han contribuido significativamente, o representan un riesgo de contribuir, a la proliferación internacional de drogas ilícitas o de sus medios de producción”.

El Tesoro también sancionó al hijo mayor de Gustavo Petro, Nicolás Fernando Petro Burgos (Nicolás Petro); a la primera dama, Verónica del Socorro Alcocer García; y a Armando Alberto Benedetti Villaneda (Armando Benedetti) “por haber brindado o intentado brindar apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de Gustavo Petro”.

La consecuencia de las sanciones es que “todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC). Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individual o colectivamente, en un 50 % o más, de una o más personas sancionadas también quedará bloqueada. A menos que estén autorizados por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentos, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de (o en tránsito por) Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas sancionadas”.

En el mensaje de Petro hay otro detalle relevante que muestra el desconocimiento absoluto de Trump de la actualidad política. “Me extrañó que el presidente Donald Trump no supiera que yo no apoyaba a Abelardo de la Espriella”, decía Petro, sobre el candidato ultraderechista apoyado por Trump que se impuso a Iván Cepeda, compañero de partido del aún presidente colombiano.