Trump afirma que EE.UU. tomará “el control del estrecho de Ormuz” y cobrará por “ser el ángel guardián”

Donald Trump dice que quiere asumir el control del estrecho de Ormuz y cobrar por ello. Así lo aseguró en Fox este lunes por la mañana: “Vamos a tener que asumir el control del estrecho, y probablemente gestionarlo”. Y agregó: “Nos convertiremos en los guardianes del estrecho. Quizá lo llamemos 'el ángel de la guarda del estrecho', y deberían pagarnos por ello. Cuando lo hagamos, nos reembolsarán porque las demás naciones son muy ricas; están de nuestro lado, y no se puede esperar que lo hagamos a cambio de nada, a diferencia de lo que hicimos durante muchos años. Ya sabés, vigilamos el estrecho durante 50 años más y nunca nos pagaron por ello. Ellos embolsaron todo el dinero, y Estados Unidos, no. No quisieron. Es increíble. Es que nunca ganamos nada, lo vigilamos gratis, y ahora vamos a seguir vigilándolo. Nos van a pagar por vigilarlo. Mucho dinero, pero solo queremos que nos reembolsen por hacer todo esto, por poner a nuestra gente en peligro. Pero en realidad no estamos poniendo en peligro a la gente. En realidad estamos salvando vidas”.

“Nos estamos haciendo con el control del estrecho”, siguió Trump: “No tienen nada. Ayer tuvieron una reunión de 11 horas. Con estos tipos todo dura 11 horas. No se puede acordar ni una sola frase en una hora y un minuto. Y ayer se acordó todo. Salen de la sala, vuelven a llamar y dicen que tuvieron que hacer un par de cambios. Nosotros no vamos a hacer cambios. Siempre cambios. Son negociadores profesionales. Eso es lo único que son. Ni siquiera diría que son buenos en eso. No consiguieron nada. No sacaron nada de mí”.

Trump: “El estrecho de Ormuz está abierto”

El presidente de EE.UU., asimismo, insistió en que el estrecho de Ormuz está “abierto”, a pesar de que Irán asegura tenerlo controlado y de los disparos que está realizando contra barcos que atraviesan el paso por la vía abierta en la costa de Omán.

“El estrecho de Ormuz está ABIERTO y seguirá ABIERTO, con o sin Irán”, escribió en Truth Social: “Vamos a restablecer el 'BLOQUEO IRANÍ', llamado así porque solo impide la entrada o salida de los buques o clientes de Irán. Todos los demás países podrán hacer un uso justo y libre del estrecho. A partir de ahora, EE.UU. será conocido como 'EL GUARDIÁN DEL ESTRECHO DE ORMUZ', pero, como tal y en aras de la JUSTICIA, se le reembolsará, a razón del 20% de toda la carga transportada, todos y cada uno de los costos necesarios para llevar a cabo la tarea de garantizar la seguridad en esta zona tan inestable del mundo. El proceso y la puesta en marcha comenzarán de inmediato”.

El presidente de EE.UU. también acusó a Irán de saltarse los acuerdos, si bien una de las partes fundamentales es que Israel deje de atacar Líbano, cosa que no termina de suceder.

“Lo que nadie sabe es que teníamos un acuerdo”, dijo Trump: “Era un acuerdo cerrado, y luego lo rompieron. Siempre lo rompen. Hemos tenido diez acuerdos con esta gente, así que les vamos a dar muy fuerte. Son un grupo de gente mala. Dejame decirte que no suelo decir eso a menudo, y tengo que asumir las consecuencias de esa afirmación. Son un grupo de gente mala. Llevan mucho tiempo siendo así, y ahora mismo les están dando una paliza”.

El presidente de EE.UU., después de decir repetidas veces que se había producido un “cambio de régimen en Irán” porque EE.UU. e Israel habían asesinado a la cúpula anterior del país, ahora dice que “son un grupo de gente mala que llevan mucho tiempo siendo así”.

Ruta vital

El control del estrecho de Ormuz, ruta vital para el suministro mundial de petróleo, se convirtió en el principal campo de batalla del conflicto. La Guardia Revolucionaria iraní declaró este lunes que la “única forma” de restablecer el tráfico marítimo regular a través del estrecho es poner fin a las “intervenciones militares estadounidenses” en la vía marítima, y advirtió que “la continua injerencia podría provocar mayores incidentes en el sector mundial del petróleo y el gas”. Teherán anunció este fin de semana el cierre del estrecho “hasta nuevo aviso”.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó este lunes que el acuerdo provisional de Irán con Estados Unidos “entró, sin duda alguna, en una fase de crisis”, y aseguró que Irán nunca ha sido “el primero en violar sus compromisos” en virtud de dicho memorando. Además, añadió que no permitirán “que el estrecho de Ormuz se convierta en un lugar donde la seguridad nacional de Irán esté amenazada”.

Bagaei también culpó de EE.UU. de presionar a Omán en un momento en el que buscaban alcanzar un “mecanismo para garantizar” la navegación segura por el estrecho. “Intentamos, en consulta con Omán, alcanzar un mecanismo que garantizara el paso seguro de los barcos a través del estrecho de Ormuz, pero, desafortunadamente, debido a la presión abierta de los Estados Unidos sobre Omán, no se logró”, sostuvo.

Irán y Omán comparten geográficamente el estrecho de Ormuz, un paso marítimo estratégico por el que antes del conflicto circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

Ambos países negocian un protocolo de seguridad en el estrecho para gestionar la navegación tras las restricciones impuestas por la Guardia Revolucionaria iraní como respuesta a la guerra lanzada por Trump y Benjamin Netanyahu.