El secretario de Justicia de Milei viajó a ver la Selección argentina al Mundial: le pidió licencia al ministro Mahiques

Santiago Viola, secretario de Justicia de Javier Milei, está en Estados Unidos para seguir a la Selección argentina en el Mundial de fútbol. El funcionario fue fotografiado en el partido del sábado pasado entre el equipo de Lionel Messi y Suiza y se quedaría incluso para la semifinal contra Inglaterra.

Según supo elDiarioAR de fuentes oficiales, Viola viajó con su familia a EE.UU. con un permiso habilitado por su propio jefe, el ministro Juan Bautista Mahiques. El secretario pidió cuatro días de licencia y volvería al país el próximo viernes, aseguraron desde el Gobierno.

“No tiene porqué esconderse”, recogió este medio de la fuente consultada, que confirmó el viaje de Viola. La imagen del funcionario fue revelada en X por el periodista del diario La Nación Nicolás Pizzi.

El padre de Viola vive en Miami, confirmó elDiarioAR. En el Gobierno incluso aclararon que “los pasajes de su familia de acá a Miami sí lo pagó él”. La frase resuena luego de que la Casa Rosada dejara atrás el escándalo de Manuel Adorni por los viajes que hizo con su esposa a Nueva York en el avión presidencial y a Punta del Este, en el Carnaval pasado, en un jet privado financiado por un periodista amigo del entonces jefe de Gabinete.

Según consignó La Nación, el viaje de ida fue el jueves pasado en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y la entrada para los cuartos de final la compró por reventa, método que es legal en EE.UU. Los precios hasta octavos de final rondaban los US$2.000 dólares por persona por partido.

Viola se tomó los días de licencia pese a la ajetreada agenda judicial del Gobierno. Esta semana en el Senado están por votarse una serie de pliegos judiciales, entre ellos el de Víctor Pesino, un juez que salvó la reforma laboral de Milei. El magistrado, integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, presentó la semana pasada una cautelar para continuar en su cargo más allá de que cumple próximamente 75 años.

Viola no es un funcionario más en el organigrama del poder: además de ser el segundo de Mahiques, es el represente del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el organismo que designa y remueve jueces. Además, es apoderado del partido La Libertad Avanza, o sea que goza de extrema confianza de Karina Milei.

Antes de ser nombrado funcionario público, en noviembre de 2025 apareció como defensor de una acusada por apropiación y lavado de bienes de víctimas detenidas-desaparecidas en la ex ESMA.

Con anterioridad fue abogado de los hijos de Lázaro Báez y llegó a estar acusado una causa por haber plantado testigos falsos que dijeron haber visto al juez federal Sebastián Casanello en la Quinta de Olivos para reunirse con Cristina Kirchner durante su presidencia.

Al inicio del Mundial, el viaje de funcionarios públicos ya había generado controversias políticas. En una conferencia de prensa, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aseguró que Axel Kicillof le prohibió a sus funcionarios viajar a EE.UU. y advirtió que si se conocía de algún caso el involucrado debía dejar su cargo.

MC