Condenaron a Claudio Villamide por el hundimiento del ARA San Juan y absolvieron a los otros tres exjefes de la Armada

El Tribunal Oral Federal que llevó adelante el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan condenó este miércoles al ex comandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Javier Villamide a tres años de prisión de ejecución condicional por los delitos de estrago culposo agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En cambio, los otros tres acusados en el proceso -los ex altos mandos de la Armada Luis López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa- fueron absueltos.

La sentencia fue dictada por los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Nicolás Baronetto, quienes analizaron durante más de cuatro meses la actuación de los ex jefes navales en relación con el hundimiento del submarino, ocurrido el 15 de noviembre de 2017, que provocó la muerte de sus 44 tripulantes.

El veredicto puso fin al juicio oral iniciado el pasado 3 de marzo, que se extendió a lo largo de más de 30 audiencias y en el que declararon cerca de 90 testigos, entre ellos especialistas en submarinos, ex comandantes, oficiales y suboficiales retirados de la Armada. Durante el debate se examinó abundante documentación técnica y operativa para determinar si el estado del buque y las decisiones adoptadas antes de la misión tuvieron incidencia en la tragedia.

Villamide fue considerado responsable por las irregularidades vinculadas con la conducción operativa del submarino y por las decisiones adoptadas antes y durante la navegación que culminó con la desaparición de la nave. La pena impuesta es de cumplimiento condicional, por lo que no deberá cumplir prisión efectiva.

En cambio, el tribunal resolvió absolver por unanimidad al ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, Luis López Mazzeo; al ex jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada, Héctor Alonso, y al capitán de fragata Hugo Correa, al considerar que no existían elementos suficientes para atribuirles responsabilidad penal en los hechos investigados.

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer dentro del plazo previsto por el Código Procesal Penal. Recién entonces tanto la fiscalía como las querellas y las defensas podrán presentar recursos de apelación si consideran que corresponde revisar el fallo.

Uno de los puntos centrales que deberá desarrollar el tribunal será el vínculo entre los incumplimientos atribuidos a Villamide y el desenlace de la tragedia. Durante el juicio se debatió si las decisiones adoptadas por la cadena de mando influyeron en la pérdida del submarino, cuya secuencia final -desde la avería reportada durante la navegación hasta la implosión de la nave- continúa siendo objeto de análisis.

Antes de este proceso judicial, Villamide ya había sido separado de la Armada tras un procedimiento disciplinario impulsado por el Estado Mayor Conjunto. En ese ámbito, un Consejo de Guerra concluyó que había incurrido en graves incumplimientos, entre ellos no haber ordenado al comandante del submarino, Pedro Fernández, regresar a puerto navegando en superficie luego de que se informara el ingreso de agua en el sector de baterías.

El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 mientras realizaba una travesía entre Ushuaia y Mar del Plata. Tras una búsqueda que movilizó a decenas de países y mantuvo en vilo durante meses a los familiares de la tripulación, el submarino fue localizado en noviembre de 2018 a 907 metros de profundidad, en el Mar Argentino Norte, a unos 500 kilómetros de la costa de la península Valdés.

Desde entonces, la investigación judicial buscó determinar si existieron fallas en la planificación, el mantenimiento y la conducción de la misión que pudieran derivar en responsabilidades penales de los mandos superiores de la Armada. El fallo conocido este miércoles representa el primer pronunciamiento de un tribunal oral sobre esas responsabilidades, aunque el proceso aún podría continuar en instancias de revisión una vez que se conozcan los fundamentos de la sentencia.

CRM