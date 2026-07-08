La inflación en CABA se desaceleró al 1,8% en junio y acumuló un alza del 16% en el primer semestre

La inflación de junio en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) fue de 1,8 por ciento, y acumuló un avance del 16% en el primer semestre del año, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 32,6% en el sexto mes del año, 0,5 puntos porcentuales por debajo de mayo (33,1%).

La inflación en territorio porteño bajó en junio 0,3 puntos porcentuales frente a mayo (2,1%), continuando la tendencia de desaceleración que empezó a exhibir el IPC desde abril, cuando descendió del 3% para ubicarse en 2,5%.

El detalle

Durante junio la variación del IPCBA respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud, Transporte y Equipamiento y mantenimiento del hogar, que en conjunto aportaron 1,40 p.p. al alza del Nivel General.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles promedió un incremento de 2,2%, contribuyendo con 0,44 p.p. a la variación mensual del IPCBA, debido a las alzas en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda, junto con ajustes en la tarifa del servicio residencial de suministro de agua.

Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba de 1,6%, con una incidencia de 0,27 p.p. en el Nivel General. Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Verduras, tubérculos y legumbres (5,9%), Pan y cereales (2,0%) y Leche, productos lácteos y huevos (1,7%).

Salud aumentó 2,9% e incidió 0,27 p.p., principalmente por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.

Transporte promedió un alza de 2,1%, con una incidencia de 0,24 p.p., como resultado de las subas en los boletos de colectivo urbano, de subte y de tren.

Equipamiento y mantenimiento del hogar se elevó 4,1% e incidió 0,18 p.p., al impactar principalmente los incrementos en las remuneraciones del personal de servicio doméstico. En menor medida, se destacaron las alzas en los precios de los productos de limpieza.

El resto de las divisiones tuvo una incidencia positiva, aunque menor, en el Nivel General, con excepción de Prendas de vestir y calzado que registró una variación negativa de 0,7%.

En términos interanuales, las divisiones Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte y Restaurantes y hoteles, fueron las principales responsables del incremento de los precios minoristas, explicando el 63,7% de la variación interanual del Nivel General.

Bienes y Servicios

Durante el mes de junio, los Bienes registraron una suba de 1,5%, por debajo de los Servicios que aumentaron 2,0%.

La dinámica mensual de los Bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente verduras, panificados y lácteos) y, en menor medida, a los aumentos en los valores de los medicamentos, de los automóviles, de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los productos de limpieza.

En tanto, el comportamiento de los Servicios reflejó principalmente las subas en los valores de los alquileres y casas de comida. Le siguieron en importancia, las alzas en las cuotas de la medicina prepaga, en el boleto de colectivo urbano y en los valores de los gastos comunes por la vivienda.

Así, en el primer semestre del año los Bienes acumularon una suba de 13,7% y los Servicios de 17,4%. En términos interanuales, se observaron comportamientos contrapuestos al interior de las agrupaciones: los Bienes se aceleraron hasta 28,0% i.a. (+0,1 p.p. respecto del mes previo), mientras que los Servicios disminuyeron su ritmo de suba hasta 35,4% i.a. (-0,8 p.p.).

Estacionales, Regulados y Resto IPCBA

Desagregando por subíndices, durante el mes de junio la agrupación Resto IPCBA -proxy de la inflación núcleo- promedió un incremento de 1,9%.

En términos interanuales, desaceleró su ritmo de suba hasta 31,8% i.a. (-0,3 p.p. respecto del mes previo). Resto IPCBA los incrementos en los precios de las verduras, que fueron contrarrestados por las caídas en los valores de las prendas de vestir, de los pasajes aéreos y de los paquetes turísticos.

En términos interanuales, se desaceleró hasta 18,3% i.a. (-1,4 p.p.).

La agrupación Regulados aumentó 2,0%, destacándose las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga, en el boleto de colectivo urbano y en las tarifas residenciales del servicio de suministro de agua. Así, este agregado desaceleró su ritmo de suba hasta 40,4% i.a. (-0,5 p.p.).

Por último, los bienes y servicios Estacionales promediaron una suba de 0,1%, principalmente por