Cómo reflejaron los diarios del mundo el triunfo de la Selección

El épico triunfo de la Selección nacional conducida por Lionel Scaloni provocó todo tipo de comentarios en la prensa mundial, la que ponderó sobremanera la remontada albiceleste tras estar perdiendo 2-0, a falta de 12 minutos para el final del partido por los octavos de final del Mundial.

The Guardian de Inglaterra, con cuya selección podríamos enfrentarnos en semifinales, aseguró que se produjo “una de las remontadas más épicas de la historia de los Mundiales” y calificó al 10 argentino como un “genio”. Asimismo, advirtió que en el fútbol hay una “regla de oro” que es “nunca subestimar” a Messi.

“Lionel Messi, tan a menudo un ejemplo de frialdad y desapego, llora de alegría. Su penal fallado podría haberle costado caro a Argentina; en cambio, su asistencia y gol en un lapso de cuatro minutos y dieciocho segundos empataron el partido, antes de que Enzo Fernández sentenciara el encuentro en el tiempo añadido”, detalló el medio británico.

Por su parte, el diario estadounidense New York Times remarcó que “Argentina protagoniza una remontada espectacular para sobrevivir al sorprendente intento de Egipto”.

En Italia, el medio La Gazzetta dello Sport publicó: “¡Argentina protagoniza una remontada mundialista! Marca tres goles en 13 minutos y envía a Egipto a casa: ¡Messi pasa a los cuartos de final!”.

En tanto, Le Monde de Francia tituló: “Lionel Messi lideró una espectacular remontada de Argentina, que logró evitar por poco la eliminación ante Egipto en el Mundial de 2026”.

Marca, el diario deportivo número 1 de España, tituló: “¡Remontada faraónica y polémica de Argentina!”, en referencia a los cuestionados fallos del árbitro Francois Letexier, quien le anuló un gol a Egipto de manera correcta, y sancionó un penal para Argentina, luego malogrado por Messi.

“Dios ha resucitado”, sin más preámbulos destacó el periodista Aritz Gabilondo, en su crónica del partido para Diario As, también de España. “Messi es una figura inmortal. El capitán argentino, que erró un penalti en el minuto 21 y estando por debajo en el marcador, acabó redimiéndose con una asistencia que hizo creer a todo un país y un gol que cambió la historia y que allanó el terreno de una remontada que parecía imposible”, analizó el cronista.

Globo Esporte de Brasil graficó que Argentina fue “del infierno al cielo” en tanto que Lance!, también del país vecino, expresó: “Oasis de Messi: el número 10 brilla y Argentina remonta para vencer a Egipto”.