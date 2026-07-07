Cierra la emblemática fábrica de zapatillas Dass en Eldorado: se pierden los últimos 150 empleos que quedaban

La fábrica de calzado deportivo que la empresa Dass opera en Eldorado, Misiones, cerrará de manera definitiva el próximo 17 de julio. La compañía comunicó la decisión a sus trabajadores este lunes por la tarde y la medida dejará sin empleo a las 150 personas que todavía integraban la planta, según confirmó Gustavo Melgarejo, delegado gremial y representante de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (Uticra).

La histórica planta se había instalado en la ciudad misionera en 2007, a partir de un acuerdo de comodato impulsado por el gobierno provincial. Comenzó con apenas ocho trabajadores y, hacia fin de ese primer año, ya sumaba unos treinta. Su momento de mayor expansión llegó en 2015, cuando alcanzó niveles récord de producción y empleo: fabricaba alrededor de 22.000 pares de zapatillas por día, operaba en tres turnos y llegó a emplear a cerca de 1.500 trabajadores.

El escenario comenzó a deteriorarse entre 2018 y 2019, con la caída de los pedidos y sucesivas reestructuraciones que derivaron en el despido de más de 170 empleados y en programas de retiros voluntarios para reducir costos. En 2021 la empresa mostró señales de recuperación al anunciar inversiones para reactivar líneas de ensamble de marcas internacionales, lo que generó expectativas de que el empleo y la producción volvieran a crecer. Esa recuperación no se sostuvo.

Bajo la actual gestión de Javier Milei, la planta redujo de manera progresiva su plantel hasta los 150 trabajadores que ahora perderán su puesto, muy lejos de los 1.500 que llegó a tener en su mejor momento. Según indicó Melgarejo, los empleados afectados cobrarán las indemnizaciones correspondientes de acuerdo con la legislación laboral vigente antes de la reciente reforma, y no bajo las nuevas condiciones que impulsó el Gobierno.

La empresa atribuyó el cierre a una drástica caída de la actividad productiva y a las dificultades que atraviesa el sector industrial del calzado en el país. El cierre de Dass se suma a un cuadro de crisis que golpea de manera pareja a toda la industria del calzado argentina, con caída de ventas, despidos y el cierre de otras plantas y locales del rubro en los últimos meses.

MC