¿Con quién se fotografió Messi? El recorrido de Javier Negre, el español de ultraderecha que orbita a Milei y Trump

En la concentración de la Selección Argentina en Dallas no solo hubo lugar para el fútbol. Mientras Andrés Calamaro compartía un encuentro con los futbolistas antes del partido frente a Cabo Verde, otro visitante recorría el predio con un perfil muy diferente. Javier Negre, el periodista español que ganó notoriedad en la Argentina por sus intervenciones en las conferencias de prensa de Manuel Adorni y que hoy integra el ecosistema comunicacional del trumpismo en Estados Unidos, se fotografió con Lionel Messi. Las imágenes recorrieron las redes sociales y volvieron a poner el foco sobre una figura cuya influencia ya excede ampliamente tanto a España como a la Argentina.

“No había mejor regalo de cumpleaños que conocer al mejor futbolista de la historia”, escribió Negre al publicar la fotografía con Messi. “He tenido la suerte de estar con muchas personalidades durante mi carrera, pero nunca antes me había impresionado alguien tanto en las distancias cortas, sobre todo por su humildad.”

Horas después, en una entrevista con América TV, el periodista español buscó despejar cualquier interpretación política del encuentro. “Yo no lo conocía, pero tenemos personas en común y fuimos a un encuentro con patrocinadores y una empresa. Entiendo que le informaron y nadie me puso ningún tipo de filtro”, explicó. También negó haber conversado sobre política con el capitán argentino. “El fútbol tiene que estar por encima de la izquierda y la derecha. Lionel va a seguir siendo el mejor jugador de la historia aunque votase al kirchnerismo”.

En esa conversación, Negre también aclaró que la reunión se produjo en la concentración argentina en Dallas y no en Miami, como inicialmente se especuló. “Estuvimos también con el Dibu, con Leandro Paredes y con distintos futbolistas. La Selección es un ejemplo de perseverancia y responsabilidad”, sostuvo.

Ante la repercusión de las fotografías, fuentes ligadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) consultadas por elDiarioAR le bajaron el precio al episodio. Según explicaron, se trató simplemente de una visita a la concentración, como las que habitualmente realizan periodistas, artistas, exfutbolistas e invitados antes de distintos compromisos del seleccionado, y negaron que hubiera existido un tratamiento especial hacia Negre.

La aclaración no resulta menor. La aparición del periodista español en medio del Mundial se produce en un momento especialmente sensible para la AFA. La conducción de Claudio “Chiqui” Tapia atraviesa una fuerte disputa con el gobierno libertario, que en los últimos meses impulsó distintas investigaciones administrativas y judiciales sobre la entidad, en el marco de una ofensiva que tuvo a la Inspección General de Justicia (IGJ) como uno de sus principales frentes.

El escenario, sin embargo, está lejos de ser lineal. La llegada en marzo de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia introdujo un factor adicional en esa disputa. Mahiques mantiene desde hace años vínculos con el universo de la AFA y de la CONMEBOL, una cercanía que incluso fue cuestionada en un principio por el extitular de la IGJ, Daniel Vítolo, quien públicamente puso en duda que la cartera avanzara con la misma intensidad sobre las investigaciones contra Tapia.

Paso por la Argentina

Cuando desembarcó en la Argentina durante 2024, Negre era visto, sobre todo, como uno de los periodistas extranjeros más cercanos a Javier Milei. Acusado de difundir fake news en medio de su país, sus intervenciones en las conferencias de Manuel Adorni lo convirtieron rápidamente en una figura conocida para el público políticamente informado y en uno de los comunicadores más celebrados por el universo libertario. Al mismo tiempo, avanzó en la expansión regional de su estructura mediática y, junto al consultor político Fernando Cerimedo, adquirió el 50% de la empresa propietaria de La Derecha Diario, que en pocos meses pasó a consolidarse como una de las principales usinas comunicacionales del oficialismo.

Ese crecimiento no respondió únicamente al aumento de su audiencia. También estuvo acompañado por un fuerte incremento de los ingresos publicitarios. Entre los principales anunciantes apareció YPF, que durante la gestión libertaria destinó pauta oficial al portal. La situación llamó la atención porque coincidía con uno de los ejes discursivos que el propio Negre repetía en sus presentaciones públicas: la crítica a los medios que, según sostenía, sobrevivían gracias a la publicidad estatal. Mientras denunciaba la existencia de una prensa “ensobrada” por los gobiernos y reivindicaba un modelo supuestamente sostenido por el mercado, una de las empresas controladas por el Estado nacional figuraba entre los anunciantes de su propio medio.

Sin embargo, esa cercanía con la Casa Rosada nunca implicó una subordinación vertical absoluta. Con el paso de los meses, Negre empezó a demostrar que jugaba su propio juego. Mientras muchos lo imaginaban como una pieza más del dispositivo comunicacional libertario, comenzó a construir relaciones políticas y empresariales que no necesariamente respondían a la estrategia diseñada desde Balcarce 50.

Los primeros indicios aparecieron durante la gira que realizó por distintas provincias a fines de 2024 para impulsar la expansión federal de La Derecha Diario. En Misiones sorprendió al elogiar públicamente al exgobernador Carlos Rovira y al Frente Renovador de la Concordia, un espacio ajeno a La Libertad Avanza aunque con fluidos canales de diálogo con el Gobierno nacional. “Hay muchos paradigmas en Misiones, muchas ideas que las llaman libertarias”, afirmó durante una presentación en Posadas, donde incluso destacó aspectos de la gestión provincial y llamó a invertir en la tierra colorada. Sus declaraciones contrastaban con las críticas que apenas unos meses antes había formulado desde una conferencia de Adorni, cuando había cuestionado la creación de una Fiscalía Especializada en Ciberdelitos provincial y la había bautizado como una “ley mordaza”.

La gira continuó en Tucumán, donde compartió actividades con Agustín Laje y el entonces vicejefe de Gabinete Lisandro Catalán, pero también aprovechó para fortalecer vínculos propios con actores del poder provincial. Ese doble juego comenzó a generar incomodidad incluso dentro de algunos sectores libertarios, donde varios dirigentes observaban con recelo que el empresario español construyera una agenda propia utilizando como plataforma la cercanía que mantenía con el Gobierno nacional. Para entonces, Negre ya no aparecía solamente como un periodista afín al oficialismo, sino como un actor que buscaba consolidar una red de relaciones políticas, empresariales y mediáticas con capacidad de sobrevivir incluso a los cambios de humor de la Casa Rosada.

Desembarco en los Estados Unidos

Desde 2025, Negre dejó de gravitar alrededor del Presidente argentino para integrarse directamente al ecosistema político y comunicacional del trumpismo. Cuando el triunfo de Donald Trump abrió nuevas oportunidades en Estados Unidos, Washington pasó a ofrecerle un escenario mucho más amplio que Buenos Aires. Hoy conduce un programa semanal producido por Real America's Voice, la señal que alberga algunos de los principales programas del movimiento MAGA, entre ellos The War Room, de Steve Bannon, además de los espacios de Charlie Kirk y Human Events. El proyecto apunta a consolidar una oferta mediática dirigida al electorado hispano, uno de los segmentos estratégicos para el Partido Republicano, que planea candidatear al secretario de Estado Marco Rubio en las próximas elecciones presidenciales.

La mudanza vino acompañada de un salto institucional. Negre consiguió acreditarse en la Casa Blanca y participa regularmente de las conferencias encabezadas por la portavoz presidencial Karoline Leavitt. Ya no pregunta desde la sala de prensa de Adorni, que ahora quedó fuera del Gobierno. Ahora lo hace desde Washington.

Su cercanía con el poder republicano quedó reflejada en octubre de 2025, cuando integró la reducida comitiva periodística que acompañó a Javier Milei durante un encuentro con Donald Trump. En las imágenes oficiales aparece ubicado detrás del Presidente argentino y junto a Karina Milei, mientras alrededor de la mesa compartían lugar el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, el ministro de Economía, Luis Caputo, y la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La escena anticipaba el lugar que comenzaba a ocupar dentro del entramado conservador internacional.

Pocos meses después, en febrero de este año, Negre tuvo un lugar central en la Hispanic Prosperity Gala organizada en Mar-a-Lago, el club privado de Trump en Palm Beach. El evento reunió a dirigentes, empresarios, comunicadores e influencers de la nueva derecha iberoamericana y tuvo como principales oradores, mediante mensajes grabados, al propio Milei y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Durante esa misma noche, el periodista distinguió a Alex Bruesewitz, uno de los principales estrategas digitales de Trump, a quien agradeció por haber impulsado la expansión de la denominada “batalla cultural” en países como Argentina y Perú y por promover medios hispanos como La Derecha Diario dentro del ecosistema comunicacional republicano.

Su creciente inserción internacional también comenzó a mostrar matices propios. Semanas atrás entrevistó a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, una decisión que se produjo en un contexto de apertura de canales de diálogo entre la administración Trump y Caracas por cuestiones vinculadas a la seguridad regional y la migración. La entrevista generó fuertes críticas del sector alineado con María Corina Machado, que cuestionó cualquier gesto que pudiera interpretarse como una legitimación del chavismo. Negre, sin embargo, mantuvo su apuesta, en línea con las prioridades geopolíticas que hoy predominan en Washington antes que con las disputas internas de la oposición venezolana.

PL/MC